Exministro de Ollanta Humala pagó U$S 300 mil menos por penthouse

Carlos Paredes , exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala , pagó unos US$ 300 mil menos por un departamento dúplex ubicado en una zona exclusiva del distrito de Surco. Según 'Cuarto Poder', el primer nivel del inmueble adquirido por el exministro era un área construida de 256 metros cuadrados, mientras que el segundo nivel tenía 94 metros cuadrados y una terraza de 188 metros cuadrados. Según dicho programa, la Constructora Chilpes e Inversiones Lizini le vendió el penthouse en el 2012 por un precio menor al del promedio del mercado de aquel entonces, pues ese año existía un boom inmobiliario. Según la minuta de compra-venta, la escritura y las partidas registrales, Paredes pagó por este departamento US$ 545 mil. Dos cocheras dobles por US$ 15 mil cada una y un depósito de US$ 5 mil incrementaron el precio a US$ 580 mil dólares, en total. El exministro de Transportes ha dicho que pagó la mitad, US$ 290 mil, con sus ahorros, y que la otra mitad la sigue pagando con un crédito hipotecario otorgado por el BCP a un plazo de quince años. Por correo electrónico las empresas señalaron que el metro cuadrado de área techada del dúplex de Paredes costó US$ 1,658. Si es así, la multiplicación resultaría casi US$ 580 mil. Sin embargo, no se tomaron en cuenta los 188 metros de la terraza. Una valorización del inmueble realizada por el BCP en el 2012, cuando Carlos Paredes solicitó su crédito hipotecario, que estuvo a cargo del arquitecto Julio Benavides Salomón, un perito valuador de la SBS, tasó el dúplex en US$ 870,340. Entre la tasación del banco que le otorgó el crédito al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, y el monto que éste y las constructoras declaran, hay una diferencia de US$ 300 mil, nada menos. Cabe indicar que el socio mayoritario de la Constructora Chilpes es Lino Lizier Benavides, cuñado de Rodrigo Arosemena, un empresario que fue vinculado al caso Antalsis, que involucró a Martín Belaunde Lossio, el exasesor de Ollanta Humala . Las normas dicen que esos cambios debieron contar con la autorización de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Surco, pero el propietario del dúplex nunca reportó el techado de la terraza, y, por lo tanto, no existe ninguna autorización municipal. Al respecto, Carlos Paredes consideró "bien irresponsables" las afirmaciones de que pagó un precio por debajo del promedio del mercado y aseguró que sí pagó US$ 580 mil por dicho departamento. "Pagué US$ 580 mil. El precio por metro cuadrado es dividiendo la integridad del departamento entre la zona techada, que resultó US$ 2,660. Ese precio fue superior al promedio del mercado de la época, que estaba por debajo de los US$ 1,500 por metro cuadrado. No es un precio referencial, es un precio real. Uno termina pagando un plus adicional por metro cuadrado del área techada", subrayó. El exministro también ratificó que el inmueble tiene 250 metros cuadrados en el primer nivel y 90 metros en el segundo nivel, en el área techada. Por su parte, los representantes de la Constructora Chilpes declinaron dar su versión.

