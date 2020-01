Exministra Vivianne Blanlot aboga por una candidata mujer en la CPC y votará que sí a nueva Constitución

Entornointeligente.com /

Fue uno de los nombres mencionados como potencial candidata a la presidencia de la Confederaciu00f3n de la Producciu00f3n y del Comercio (CPC), aunque finalmente el pool de nombres terminu00f3 diluyu00e9ndose. n Se trata de Vivianne Blanlot, ex ministra de Energu00eda de la primera administraciu00f3n de Michelle Bachelet y ligada hoy al sector energu00e9tico privado. n En el marco de su asistencia a la Enade 2020, la ejecutiva conversu00f3 con Pulso y abordu00f3 este tema. n u201cEso fue porque una persona que me estima mucho me mencionu00f3. Creo que son instituciones que deben ser lideradas por empresarios y yo no lo soyu201d, seu00f1alu00f3 Blanlot. n No obstante, su00ed reconociu00f3 que u201cestamos todos esperando que llegue una mujer a la presidencia de la CPC, que sea dirigente gremial y lu00edder empresarialu201d. n Sobre el discurso de Piu00f1era en Enade, Blanlot destacu00f3 que u201chay que valorar que se estu00e1 trabajando en reformas de largo plazo y con un discurso esperanzador y desafianteu201d. n u201cVotaru00e9 su00edu201d n Respecto de su opciu00f3n de cara al plebiscito que dirimiru00e1 si se redacta o no una nueva Constituciu00f3n, la exministra de Estado dijo que u201cindependiente de las instituciones en las que participo, yo votaru00e9 que su00edu201d, aunque mantuvo la duda si seru00e1 por la convenciu00f3n constituyente mixta o amplia. u201cAu00fan no me decidou201d, sostuvo. n Advirtiu00f3 en todo caso que u201ceste au00f1o seru00e1 difu00edcil, de bajo crecimiento, pero sin recesiu00f3n, con un desempleo alto y eso es una pu00e9sima noticiau201d, pero que u201csi llegamos a acuerdos y con voluntad, vamos a retomar la senda del crecimientou201d. n”,”post_title”:”Exministra Vivianne Blanlot aboga por una candidata mujer en la CPC y votaru00e1 que su00ed a nueva Constituciu00f3n”,”post_excerpt”:”La exsecretaria de Estado de la primera administraciu00f3n Bachelet alguna vez asomu00f3 como candidata. “,

