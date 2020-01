Exjugador del Real Madrid vive como un rey en la ‘ciudad del pecado’

Ver esta publicación en Instagram Go where the WiFi is weak and the RUM is strong — . . . . . . . . . Wearing my favorite swimsuit from @beachbunnyswimwear . . . . . . . . . . . #instapic #instaphoto #photooftheday #picoftheday #bikinigirl #stylediaries #travelholic #czechgirl #instago #beachbody #influencer #beachdaze #swimwear #instagrammers #igers #instagramhub #ambassador #swim #bikinis #outfitinspo #outfitoftheday #instadaily #writetotravel #swimsuits #ambassador #ootdinspiration #travelislife #whatiwore #fashionista #beachbabe Una publicación compartida por Kamila Persse (@k.a_m_i_l.a) el 5 de Ene de 2020 a las 11:14 PST Ver esta publicación en Instagram The beach is calling my name so I guess I have to go soon — . . . . . . . Wearing my favorite swimsuit from @beachbunnyswimwear . . . . . . . . . . . #instapic #instaphoto #photooftheday #picoftheday #bikinigirl #stylediaries #travelholic #czechgirl #instago #beachbody #influencer #beachdaze #swimwear #instagrammers #igers #instagramhub #ambassador #swim #bikinis #outfitinspo #outfitoftheday #instadaily #writetotravel #swimsuits #ambassador #ootdinspiration #travelislife #whatiwore #beachday #beachbabe Una publicación compartida por Kamila Persse (@k.a_m_i_l.a) el 9 de Dic de 2019 a las 11:02 PST Pasión por los coches de lujo Con la riqueza que ha ganado el exinternacional danés y su lujoso estilo de vida no podían faltar tampoco los coches de lujo. El medio inglés también ha afirmado que se puede ver a Gravesen conduciendo, por las calles de Las Vegas, un Mercedes-Benz SLR McLaren

Las Vegas – Cuando Thomas Gravesen, exjugador del Everton y Real Madrid, colgó las botas a la edad de 33 años no se imaginó la jubilación que le esperaba. Después de llevar alejado de los terrenos de juego 15 años, el internacional danés, conocido por su famosa ‘Gravesinha’ o por su pelea con Robinho, disfruta de un retiro dorado en Las Vegas, la ‘Ciudad del Pecado’, donde lleva una vida de auténtico lujo, publica Diario AS de España.

Éxito como empresario A pesar de su fama de ‘loco’, el jugador invirtió bien su dinero, ganado en los distintos equipos para los que jugó, reportándole dichas inversiones más de 100 millones de euros (más de $111 millones) que le permiten vivir rodeado de lujo en la ‘Ciudad del Pecado’.

Además, el danés gracias a su éxito empresarial vive en una exclusiva mansión valorada en 6 millones de euros ($6,666 millones) en la urbanización privada de Canyon Fairways, en la que curiosamente es vecino de actores Nicolas Cage o deportistas como las leyendas del tenis Andre Agassi y Steffi Graf.

Allí el jugador se relaja jugando al golf y vive alejado del foco mediático, ya que la urbanización lo tiene de todo. Para tener esta tranquilidad los residentes deben abonar al año cerca de 100.000 euros ($111.000).

Kamila Persse, su nueva novia Gravesen no disfruta solo de su enorme fortuna en la ciudad norteamericana, sino que lo hace junto a su novia, la modelo checa Kamila Parse.

Ahora, se puede ver al exfutbolista del Real Madrid feliz junto a su nueva novia alardeando de su amor por la ciudad de los casinos, donde también disfruta jugando al póker, otra de sus grandes pasiones.

Pasión por los coches de lujo Con la riqueza que ha ganado el exinternacional danés y su lujoso estilo de vida no podían faltar tampoco los coches de lujo. El medio inglés también ha afirmado que se puede ver a Gravesen conduciendo, por las calles de Las Vegas, un Mercedes-Benz SLR McLaren.

El vehículo en cuestión está valorado en más de 400 000 euros y solo se fabricaron 2157 unidades, hechas cada una de ellas al gusto del comprador. Además, el coche es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 334 kilómetros por hora. (D)

