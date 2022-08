Exjefes policiales serán citados como testigos por el triple asesinato en Porongo

Entornointeligente.com /

La Fiscalía citará a tres exjefes policiales en calidad de testigos en el caso del triple asesinato en Porongo, ocurrido el 21 de junio. La decisión se tomó tras las declaraciones del mayor de policía Álvaro Muñoz, quien señaló que sus superiores tenían conocimiento de la entrega de Misael Nallar, el principal acusado del señalado crimen.

La defensa de las víctimas Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, además del voluntario David Candia, solicitó a la Fiscalía citar al excomandante general Jhonny Aguilera, al excomandante departamental de Santa Cruz Erick Holguín y a otros jefes policiales.

Juan Pablo Ibáñez, abogado de las familias de los policías asesinados, señaló que existen más policías que deben ser citados por el Ministerio Público e investigados. Muñoz mencionó a un capitán que estaba junto a él el día de la entrega de Nallar.

El jurista señaló que el capitán Julio Aparicio inicialmente no fue aprehendido, pero eso no significa que no será imputado y que se buscará su detención preventiva ya que existen pruebas en su contra.

«El día de los hechos, Rodrigo Gonzales (abogado implicado en el triple asesinado) hizo tres llamadas al capitán Aparicio para hacerle conocer sobre el triple asesinato», dijo Ibáñez.

van avanzando El abogado Ibáñez indicó que las investigaciones tienen un gran avance. Cada día salen nuevos datos, nuevos nombres y quiénes están implicados en el crimen suscitado en Porongo de Santa Cruz el 21 de junio.

Las investigaciones van avanzando

El abogado Ibáñez indicó que las investigaciones tienen un gran avance. Cada día salen nuevos datos, nuevos nombres y quiénes están implicados en el crimen suscitado en Porongo de Santa Cruz el 21 de junio.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com