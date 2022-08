Exjefe de narcóticos fue denunciado por violencia doméstica

Entornointeligente.com /

La expareja del exjefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) José María Velasco denunció al exjefe policial por violencia doméstica en la capital cruceña.

La denuncia interpuesta el 15 de agosto señala que la mujer recibió amenazas de muerte, además de quitarle a su hijo, señalando que tendría poder en la Verde Olivo para desaparecer cualquier caso.

«Me dijo que no me daría nada si no tengo relaciones sexuales con él, y si le hago problema, me da un tiro y desaparece el problema. Las agresiones son recurrentes y cada vez más fuertes. En varias ocasiones me agredió, pero no lo denuncié para evitarle problemas en su trabajo», relató la víctima.

El jefe policial está implicado en el caso denominado «narcoaudios», por presunto encubrimiento al narcotráfico en el trópico de Cochabamba. De acuerdo con la denuncia, Velasco habría ordenado al exjefe de Umopar-Chimore abortar un megaoperativo de fábricas de elaboración de cocaína.

Tras este caso, Velasco fue destituido del cargo y procesado por el Ministerio Público. Hasta la fecha no se conoce el avance de la investigación.

