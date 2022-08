Existen apps infantiles que recopilan datos de menores ilegalmente

Entornointeligente.com /

Los menores tienen acceso miles de aplicaciones infantiles con las que pueden entretenerse y aprender, sin embargo, que esas plataformas hayan sido desarrolladas para el público infantil no significa que sean seguras en lo que respecta a su privacidad.

El estudio ‘Won’t Somebody Think of the Children? Examining COPPA Compliance at Scale’ señala que el 57% de las apps infantiles gratuitas más populares de Estados Unidos vulnera la privacidad de los menores. Además, el 19% almacena identificaciones personales a través de terceros sin ajustarse a los mecanismos de protección exigidos por la normativa.

Los desarrolladores de aplicaciones recopilan los datos, y con frecuencia utilizan un kit llamado ‘SDK’ para acceder a la información . Los usuarios deben estar informados sobre el tratamiento, además, contarán con una base legal para otorgar el consentimiento.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com