Existe risco nuclear em Zaporijjia? Quem controla a maior central nuclear da Europa?

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) voltou a alertar este fim-de-semana para o risco de desastre nuclear na central nuclear de Zaporijjia, no sudeste da Ucrânia, alvo de ataques desde Março. O aviso foi feito pela primeira vez há cinco meses, quando um incêndio deflagrou na infra-estrutura durante a invasão das tropas russas. A empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, a Energoatom, diz que é impossível averiguar o impacto exacto dos bombardeamentos deste sábado, 6 de Agosto, porque foram danificados três sensores de radiação.

Entretanto, Moscovo e Kiev continuam a trocar acusações sobre a responsabilidade dos ataques. Apesar de estar sob o controlo de Putin, a central de Zaporijjia continua a ser operada pelos técnicos ucranianos, que se mantêm em contacto com a Energoatom.

O PÚBLICO preparou um Perguntas e Respostas sobre o ponto da situação.

O que aconteceu durante os ataques mais recentes? Zaporijjia foi alvo de ataques sucessivos nas noites de sexta-feira e sábado: Kiev culpa Moscovo; Moscovo culpa Kiev. Os bombardeamentos de sexta-feira atingiram uma linha de alta tensão na central, levando os técnicos ucranianos a desligar um reactor por precaução. Não foi detectada qualquer fuga de radiação.

Os ataques de sábado terão danificado três sensores de radiação e ferido um dos técnicos ucranianos. Como tal, a Energoatom alerta que ainda não é possível determinar o impacto exacto dos bombardeamentos que atingiram uma das instalações de armazenagem da central, onde estavam guardados 174 contentores com combustível nuclear usado.

Quem controla a central? A central de Zaporijjia está sob o controlo russo desde Março. Os técnicos ucranianos, que estavam a trabalhar na central durante a invasão, foram obrigados a continuar em funções, mas Moscovo enviou os próprios peritos nucleares para acompanhar o seu trabalho. Moscovo acusa Kiev de orquestrar os ataques recentes para reconquistar o controlo das instalações nucleares.

O que se está a passar lá dentro? O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos, acredita que as tropas russas estarão a utilizar a central para armazenar explosivos e munições. Segundo um relatório recente da ISW, a Rússia mobilizou perto de 500 soldados, veículos blindados e equipamentos antiaéreos para o interior da central.​

É ideia repetida pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken: «A Rússia está a utilizar a central como base militar para disparar contra os ucranianos, sabendo que eles não podem e não vão disparar de volta», argumentou Blinken, num debate da ONU sobre a possibilidade dos bombardeamentos atingirem reactores ou resíduos radioactivos em Zaporijjia. «Isso eleva a noção de escudo humano a um nível completamente diferente.»

Qual a importância desta central eléctrica? A central nuclear de Zaporijjia, construída entre 1984 e 1995, é a maior central nuclear da Europa e a nona maior do mundo. É uma das quatro centrais nucleares ucranianas, sem contar com Tchernobil, que está desactivada. Cada um dos seus seis reactores gera 950 megawatts: a potência combinada (5700 megawatts) é o suficiente para iluminar quatro milhões de habitações .

Antes da guerra, Zaporijjia era responsável por um quarto da electricidade produzida na Ucrânia, tendo especial interesse estratégico no conflito. A localização também é relevante: Zaporijjia fica no sudeste da Ucrânia, nas margens do rio Dnieper, a cerca de 200 quilómetros da região contestada de Donbass e a 200 quilómetros da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. A central fica 550 quilómetros a sudeste de Kiev.

Foto Zaporíjjia é a maior central nuclear na Europa Reuters/ALEXANDER ERMOCHENKO Há risco nuclear? Por ora, a situação está sob controlo. Num comunicado partilhado nas redes sociais, a Energoatom, a empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia, alerta que os ataques deste fim-de-semana não causaram uma catástrofe nuclear «por milagre». Mas os «milagres não duram para sempre.»

Há meses que o líder da AIEA, Rafael Mariano Grossi, diz estar preocupado com os ataques à central nuclear de Zaporijjia na Ucrânia. De acordo com Grossi, os bombardeamentos deste fim-de-semana mostram o risco de um desastre nuclear e Moscovo deve autorizar a entrada da AIEA para averiguar a situação.

«Estou extremamente preocupado com os bombardeamentos na maior central nuclear da Europa, que mostram o risco muito real de um desastre nuclear que poderia ameaçar a saúde pública e o ambiente, na Ucrânia e não só», disse Rafael Mariano Grossi, em comunicado . «O pessoal ucraniano que trabalha na central sob ocupação russa deve ser capaz de desempenhar as suas funções sem ameaças ou pressões que prejudiquem não só a sua própria segurança mas também a das próprias instalações.»

Em Março , Park Jong-woon, professor no Departamento de Energia e Engenharia Eléctrica na Universidade de Dongguk, na Coreia do Sul, disse à Reuters não acreditar numa ameaça nuclear imediata, mas sim numa estratégia para gerar confusão e medo. «[As forças de Putin] podem fazer com que as pessoas fiquem inseguras, em pânico, e espalhar o medo», disse Pak, que trabalhou na concepção e construção de reactores nucleares entre 1996 e 2009.

A central ainda está a funcionar? Normalmente, a central gera mais de metade da energia nuclear da Ucrânia e 20% do fornecimento total de electricidade do país. Mas agora apenas dois dos seis reactores estão a funcionar. Segundo dados da Agência Nuclear da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, dois dos quatro cabos de alta tensão da central foram danificados.

Em Maio, um porta-voz da agência nuclear estatal da Ucrânia, Energoatom, disse ao canal britânico BBC que a central eléctrica continuava a funcionar, mas a um nível muito inferior ao normal.

É possível retomar o controlo da central nuclear? A AIEA avisa que é impossível determinar o ponto da situação sem informações imparciais e independentes sobre o estado das instalações. As Nações Unidas já se manifestaram disponíveis para apoiar a AIEA na sua missão.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou, no sábado, que «as armas nucleares são um absurdo» e que a humanidade está «a brincar com uma arma carregada». Falava sobre a situação da Ucrânia durante um discurso por altura do 77.º aniversário da bomba atómica em Hiroxima , no Japão.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acusa Moscovo dos ataques em Zaporijjia, pede novas sanções internacionais. «Os terroristas russos tornaram-se os primeiros no mundo a utilizar uma central nuclear para o terror. A maior da Europa! Vamos chamar a atenção do mundo para este facto e insistir em novas sanções contra a Rússia por criar uma ameaça tão global», apelou Zelensky num discurso emitido na noite de sábado.

Zelensky repetiu o pedido durante um telefonema com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na manhã de domingo. «O terror nuclear russo exige uma resposta mais forte da comunidade internacional – sanções contra a indústria nuclear russa e o combustível nuclear», resumiu no Twitter.

