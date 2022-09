¿Existe la virginidad en los Hombres?

Entornointeligente.com /

¿La virginidad en los hombres existe?, estudios al respecto presentan nuevas situaciones relacionadas a la virginidad en el sexo masculino.

Según los especialistas, cuando se habla de virginidad por lo general se refiere a una condición de la mujer o todos se inclinan a pensar en la mujer; cuando tiene la relación coital (pierden el himen ), es un fenómeno físico que puede corroborar que «perdió la virginidad».

En cambio para los hombres no sucede lo mismo, ya que cuando han hecho sus primeros actos sexuales no solamente no «pierde» nada, sino que obtienen alguna ganancia en virtud del cúmulo de experiencia que esto les representa.

La sociedad hace que el pensamiento cambie a tal punto, que si el hombre es virgen, es casi un pecado capital (una burla). Y existe un mensaje social : «mientras más temprano pierdes la virginidad, más experiencia acumulada tendrás y por lo tanto, más éxito en tu vida sexual.» Muchas personas saben que esto no es cierto, sin embargo esta idea se impone en todo los sentidos.

Cuando se habla de virginidad masculina para algunos es un hecho tan aceptado como en la mujer, pero para otros causa extrañeza y burla.

Sin embargo, para quienes tienen la virginidad como un hecho conceptual, la virginidad masculina también existe, pues se refiere a aquellos varones que no han tenido un acto, contacto, coito (penetración pene-vagina), hayan tenido o no experiencia con la masturbación.

Si se refiere al hecho de no haber tenido la experiencia sexual si puede considerarse virgen un hombre y no hay nada anatómico en esto, como sí sucede con la mujer y el himen.

Es bien curiosa la diferencia, para la mujer; la virginidad es más un hecho anatómico y para el hombre; un hecho conceptual.

Sin embargo, podría relacionarse también la virginidad masculina con un hecho anatómico, ya que la gran mayoría de los hombres tienen desde niños adherencias balanoprepuciales; es decir, que el prepucio o cuero que recubre la cabeza del pene o glande, está finamente adherido a la corona, de tal manera que el surco balanoprepucial (o sea, la depresión que está por detrás del glande) no está al descubierto.

Pero como ya se ha expresado anteriormente este hecho no hace que la virginidad sea algo notable físicamente. Desde la niñez, el hombre crece con cierta libertad sexual la cual no se considera extraña dentro o fuera de la familia.

Es difícil o casi imposible encontrar en pleno siglo XXI un joven entre 18 y 21 años sin experiencias sexuales o como la sociedad los tilda que sigan siendo «Virgen».

«Solo espero encontrar una chica que valga la pena»

José Gómez (nombre ficticio) de 20 años estudiante universitario, se siente plenamente en confianza de responder preguntas respecto a este tema. Aunque parezca extraño para muchos, si existen hombres aun vírgenes.

Con 19 años de vidas, Gómez confianza que la virginidad en el hombre físicamente no existe, que es solo un concepto o una idea que perdura en el ser humano.

Desde niño ha escuchado por los diferentes medios de comunicación que el acto sexual se le denomina «hacer el amor», un concepto que para él tiene mucha importancia. Son muchas las oportunidades que se le han presentado para estar con mujeres pero nunca ha sentido el amor a tal punto de ser capaz de tener relaciones sexuales.

Para Gómez no tiene sentido relacionarse sexualmente con una persona solo por placer, «Debe sentirse horrible amanecer al lado de una mujer que no conoces y solo compartir con ella el sexo».

Algo extraño sucede en su familia, normalmente es la figura paterna o masculina que impulsa al chico a estar con varias novias a la vez, pero en el caso de Gómez fue su mama quien desde inicio su pubertad lo incitaba a llevarlo a bares o prostíbulos para tener su primera relación sexual.

Para su familia la promiscuidad es algo normal lo ven como un hecho cotidiano y moderno que los hombres deberían implementar para demostrar que son «Los machos de la casa».

«La experiencia no es lo esencial en una relación, sino la confianza y atracción física e interior» aseguro Gómez.

Jesús O. (nombre ficticio) de 22 años también estudiante universitario forma parte de los pocos chicos vírgenes que puedan existir.

«Para mí, es fácil recordar la primera pregunta que me hacían mis tíos al hablar conmigo: ¿Cuántas novias tienes? ( en plural) Dejándome la clara idea de que tener más de una novia era bueno. Si en algún momento yo respondía: «solo tengo una», inmediatamente ellos replicaban: ¡ estas flojo, no pareces de la familia¡».

En sociedades machistas cómo las latino américanas signadas por patriarcado y muchas veces homofóbicas, que un adolescente no tenga relaciones tempranas se reprende psicológica y a veces físicamente, llegando a causar traumas en los jóvenes que pueden desembocar en trastornos que duran toda una vida, afirma un experto.

Un pensamiento que desde niño graban como un dilema que debe ser aprendido y memorizado de por vida, para Jesús fue difícil ir en contra de esos pensamientos, pero poco a poco fue desligándose de todo ese dilema.

Con 22 años, ha conocido a muchas mujeres y entre fracasos y amores, ha podido llegar a la conclusión que en el hombre la virginidad es tomada como una burla, y él solo espera encontrar a la chica indicada que lo valore por el ser humano que es, no por solo tener relaciones sexuales.

«Es difícil salir con mujeres y confesarles que eres virgen, casi ninguna soportan a los hombres vírgenes como pareja, pues son inexpertos y no todas están dispuestas a enseñar cómo se deben hacer las cosas». Es un fuerte motivo por el cual los hombres buscan desesperadamente perder la virginidad.

He preguntado a muchas mujeres si estarían dispuestas a casarse con un hombre virgen, y las respuestas en su mayoría han sido «NO». Estoy hablando de mujeres con una edad promedio entre 25 y 40 años.

La virginidad del hombre no está determinada por ningún cambio físico y no puede descubrirse por ningún estudio.

Fuente. Redes de apoyo psicológico, expertos en el área.

