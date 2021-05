“Exigimos respuestas y un buen servicio”

Residentes de la urbanización Simón Bolívar denuncian el mal funcionamiento del servicio de telefonía e internet de Cantv, además resaltan haber realizado las denuncias en la compañía en diversas ocasiones sin respuesta alguna.

Carmen Cedeño, residente del bloque 3 declaró que “desde el año pasado y quizás antes, no tenemos internet ni el servicio telefónico”.

Aseguró que, en múltiples ocasiones, los vecinos se han unido para realizar los reportes necesarios. “Aquí se han enviado varias cartas con las denuncias de los edificios que no tienen el servicio, pero no hemos visto ningún resultado, sabemos que a otros sectores sí, pero a nosotros nos tienen aún en espera”.

Expresó además que “todo el tiempo que llevamos reclamando, denunciando y haciendo llamados y nada, el internet es algo que todos necesitamos. Los estudiantes necesitan hacer sus investigaciones y trabajos y también hay personas que trabajan desde casa y obviamente se necesita del servicio”.

Jessica Pinto, habitante del bloque 2 expuso que “tenemos más de un año denunciando la falta del internet en el sector, los pocos que tienen también les presentan fallas con cada apagón”.

“Hace unas semanas tuve una emergencia familiar y no tenía como comunicarme con nadie porque no tenía internet y mis familiares están fuera del país. No hay forma de informar lo que sucede aquí y, se quiera o no, en la actualidad se depende mucho del internet para todo” señaló./AGC/ct. Fotografía: Kelvin Izquierdo

