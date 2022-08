Exigen presencia del Gobierno Nacional en Buenaventura por balaceras: ¿Qué dicen las autoridades locales?

Entornointeligente.com /

Después de las fuertes balaceras que se registraron en la noche de este martes en el barrio Juan XXIII de Buenaventura, los habitantes del municipio y diferentes líderes sociales y políticos han reclamado la presencia del Gobierno Nacional para salvaguardar a la población.

A esta hora se registra una fuerte balacera en la comuna 7 de Buenaventura, la Policía se enfrenta con una banda criminal, hasta el momento no se registran personas heridas.

🎥 Tomado de redes pic.twitter.com/i8bPJgpnpX

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 31, 2022

Al conocer estos hechos violentos, el presidente Gustavo Petro respondió, a través de su cuenta de Twitter, «Policía y armada en reacción inmediata».

Policía y armada en reacción inmediata. https://t.co/6GXZukn5D7

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 31, 2022

Desde Buenaventura, la comunidad se manifestó solicitando la intervención del Gobierno Nacional. La exdirectora de Cooperación Internacional del Distrito de Buenaventura, Libia Mosquera, aseguró que «no paran las fuertes balaceras en nuestra Buenaventura, la zozobra, el miedo, la angustia son latentes en nuestra gente».

#SOSBUENAVENTURA . No paran las fuertes balaceras en nuestra Buenaventura, la zozobra, el miedo, la angustia son latente en nuestra gente, hacemos un llamado urgente al señor presidente @petrogustavo urge su presencia y la de sus ministros @AlexLopezMaya @FranciaMarquezM pic.twitter.com/igQN2ssLBh

— Libia Mosquera V. PHD en Derecho Civil Roma-Italia (@libiamosquerav) August 31, 2022

Además, hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a su gabinete ministerial a hacer presencia en este Distrito del Pacífico.

Por otra parte, el líder social Leonard Renteria manifestó: «estamos cansados de contar muertos y vivir esto, la gente no soporta más». Y aseguró que la gestión del mandatario local Víctor Hugo Ayala «habita el silencio».

Presidente @petrogustavo por amor a Dios le suplicamos nos ayude, no queremos seguir viviendo esto, una hora llevan nuestros hermanos en comuna 7 entre las balas, estamos cansados de contar muertos y vivir esto, la gente no soporta más. 😭😭😭 no tenemos alcalde pa nada.

— Leonard Rentería – LeonArt (@LeonardBtura) August 30, 2022

El senador Alexander López Maya también solicitó «instalar de manera inmediata el PMU por la vida y diseñar un plan integral de seguridad». Además, advirtió que «500.000 personas en Buenaventura viven en medio de las balas y de la muerte generada por grupos al margen de la ley».

#SOSBUENAVENTURA

Presidente @petrogustavo @mindefensa @MinInterior 500.000 personas en #Buenaventura viven en medio de las balas y de la muerte generada por grupos al margen de la ley

Solicito de manera inmediata instalar el PMU por la vida y diseñar un plan integral de seguridad pic.twitter.com/7iQFE3XPaa

— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) August 31, 2022 ¿Qué responden las autoridades locales? El secretario de Gobierno del Municipio de Buenaventura, Arlintong Agudelo Rentería, aseguró que «de manera oportuna la Policía hizo presencia» en el barrio Juan XXIII donde ocurrió el enfrentamiento armado.

Lea también: Acalorada audiencia: Jueza negó libertad a Yhonier Leal y volvió a regañar a su abogada

En medio de la tensión y la zozobra que viven los habitantes del municipio el Secretario dijo que «la colaboración oportuna de la comunidad para las autoridades es lo que ha permitido que los índices de violencia a lo largo de este año 2022 hayan disminuido a lo largo de este año».

«De la única manera que nosotros podemos conseguir la paz y la tranquilidad en Buenaventura es que exista una armonía indisoluble entre la comunidad, la Fuerza Pública y la Administración Distrital», concluyó Agudelo.

El secretario de Gobierno del Municipio de Buenaventura, Arlintong Agudelo Rentería, dio declaraciones sobre el enfrentamiento que ocurrió en la noche de este martes en el barrio Juan XXIII.

🎥 Policía de Buenaventura pic.twitter.com/cychJSQT1E

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 31, 2022

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com