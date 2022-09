Exigen a la OIT un verdadero diálogo social

Entornointeligente.com /

Por segundo día consecutivo los trabajadores y jubilados de las empresas básicas de Guayana, se concentraron frente a la Corporación Venezolana de Guayana CVG -casa Matriz en Alta Vista- en defender a sus derechos contractuales. Esto por la instalación de la segunda fase del diálogo social entre la central de trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo OIT en Caracas.

Desde el portón de la CVG, Alejandro Álvarez -secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac) y coordinador de Únete del estado Bolívar- precisó que el viernes y sábado estuvieron en un taller de formación junto a la OIT, sin embargo, alertó que existe «un sector de la OIT complaciente con el gobierno nacional».

Cuestionó que el diálogo de este lunes no es verdadero, de las sietes centrales de trabajadores del país, tres quedaron excluidas: Únete, Codesa y CUT «simplemente por llevar la voz de los trabajadores» hacer informes donde le exigimos al gobierno la liberación de los presos (trabajadores y sindicalistas)».

Recalcó que este lunes 26 se dio la audiencia de seis sindicalistas, entre ellos Emilio Negrín, presidente de Federación de Trabajadores Judiciales de Venezuela. Negrún estuvo presente en la mesa de diálogo en abril y ahora detenido desde hace 90 días.

Álvarez defendió a Negrín tras manifestar que «la única excusa para detenerlo es que defiende los derechos laborales y derechos humanos. Por eso hacemos un llamado a los funcionarios de la OIT, hagan valer los estatutos de la OIT, la Constitución y convenios internacionales».

El dirigente sindical consideró que las condiciones para llegar a un verdadero diálogo se debe restituir el Estado de Derecho, «no puede haber dialogo si no hay liberación de los presos políticos, sindicales y no se reconocen las convenciones colectivas, la libertad sindical».

Lucha sindical

Cesar Soto, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), hizo énfasis en el acompañamiento al grupo de jubilados que desde hace cuatro meses ha permanecido a las afueras de las CVG haciendo reclamos por salarios justos. «Para nadie es un secreto todo lo que hemos vivido tanto los jubilados y activos de todos los sectores, hemos sido golpeados por la inclemencia de las políticas aplicadas contra los trabajadores y su calidad de vida», expresó.

En este sentido, con la OIT en Caracas, apuntó que el organismo internacional tiene informes en sus manos, «las fuertes discusiones no solo son del salario, hay violaciones de los DDHH, no se cumple con la salud de nuestra gente y se nos mueren en los centros asistenciales sin HCM».

Hugo Medina, presidente de Asociación de la Federación de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar Fedajupebol, hizo un llamado a la OIT, Fedecámaras, centrales de trabajadores y al ejecutivo nacional, «estamos exigiendo que sean restituidos todos los contratos colectivos de todos los trabajadores venezolanos incluyendo a los jubilados (…) No puede ser que si no se reconoce esta norma de rango constitucional y de obligatorio cumplimiento, sigamos haciendo reuniones que son totalmente estériles, aun cuando están sacando a tres centrales de las siete. Estamos negociando con un patrón que tienen secuestrado a más de 200 sindicalistas presos, esto no puede ocurrir tiene que haber una muestra de un cambio en este país, debe ocurrir una muestra entre patrón y trabajadores, no ha sucedido».

El llamado a las centrales de trabajadores, «si ustedes no están de acuerdo, no firmen nada que comprometa al poco patrimonio que comprometa que nos queda».

Fedecámaras

El Segundo Vicepresidente de Fedecámaras Felipe Capozzolo, indicó que en la segunda reunión con la OIT se están tratando los convenios 26, 87 y 144 relativos a la libertad sindical y todo lo relacionado con la consulta tripartita.

Uno de los grandes avances del desarrollo del diálogo y discusión que ha tenido Fedecámaras con el Gobierno Nacional en el marco referencial de la OIT es precisamente el logro de este evento de diálogo social tripartito que se llevó a cabo en abril de este año y fijado un nuevo capítulo la última semana de septiembre.

Finalizó que sí ha habido avances, «se ha estado conversando con el Gobierno por la necesidad de formalizar los canales de comunicación y la creación de un órgano integrado que permita hacerle seguimiento a todas las decisiones y acuerdo que allí se están desarrollando. Creemos que hay un margen de mejoras bastante amplio, creemos que podemos tener mejores resultados y en el marco del diálogo tripartito podemos avanzar en las condiciones de trabajo en nuestro país y como primer objetivo el incremento del salario.

Siguen en la calle

Este miércoles el grupo de trabajadores y jubilados de todos los sectores se concentrarán de nuevo a las afueras de la CVG hasta conseguir el respeto de los contratos colectivos.

