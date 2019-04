Exige cuentas claras con el presupuesto

Entornointeligente.com / El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, exigió ayer al Ejecutivo que haga público el contenido del presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, documento que ya se encuentra bajo consideración de la Junta Federal de Control Fiscal. El senador encabezó un pleito legal en 2017 para que el gobernador Ricardo Rosselló hiciera público dicho documento y salió airoso luego de que el caso llegara hasta el Tribunal Supremo. El gobierno argumentó en ese entonces que bajo el régimen de la junta fiscal el presupuesto sometido por la administración no era un documento público, sino un “documento de trabajo” sobre el cual el ente federal exigirá enmiendas y correcciones. La decisión del Supremo marcó un hito para el gobierno desde la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), al dejar claro que los documentos que le entrega el Ejecutivo a la junta fiscal son públicos por ser un ente autónomo no sujeto a su mandato. “Tuve que llevar un caso al tribunal y le gané el caso a la administración Rosselló para decir que según Promesa, cuando el gobernador le entrega el presupuesto a la Junta Federal de Control Fiscal, ese documento que entrega el gobernador es público y tiene que ser público”, expresó Bhatia. Abundó que “en una opinión clara y explícita, el Tribunal Supremo dijo que un documento que es final del gobernador que se le entrega a la junta fiscal es un documento público. Al día de hoy (ayer), sabemos que el gobernador ya entregó el presupuesto sugerido, que el mismo no ha sido publicado y que se está violando la ley de Puerto Rico”. A preguntas de EL VOCERO , el senador popular indicó que cursará una carta al primer ejecutivo solicitando que haga público el presupuesto recomendado. “Estamos aquí para pedirle que se publique el presupuesto y que se publiquen las recomendaciones porque eso es lo que dice el tribunal”, sostuvo. Bhatia no descartó llevar otro caso similar al tribunal para que el documento presupuestario se haga público. “No me va a costar otro remedio que llevarlo al tribunal”, sostuvo. Pocos días antes de someter el documento a la junta, el principal oficial financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés), Raúl Maldonado, adelantó a este diario que las prioridades en el proceso de confección del documento estaban definidas y enfocadas en las áreas de educación, salud, seguridad pública, familia y economía. En ese entonces el funcionario, que también ocupa el cargo de secretario de Hacienda, no entró en detalles numéricos sobre el próximo presupuesto. Según la ley Promesa, el gobernador deberá presentar el presupuesto recomendado a la junta federal y si el organismo determina que este cumple con el plan fiscal certificado, el documento pasa entonces a consideración de la Asamblea Legislativa. “La presentación del presupuesto va muy bien y lo que estamos haciendo ahora es asegurándonos de que cumpla con el plan fiscal y con todas las iniciativas que tiene el gobernador de política pública”, señaló Maldonado en aquel momento.LINK ORIGINAL: El Vocero

Entornointeligente.com