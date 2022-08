Exige agilizar las primarias: Nicmer Evans advierte sobre riesgo de adelanto de las presidenciales

Entornointeligente.com /

Tras subrayar que el planteamiento se lo hizo en una reunión privada a Omar Barboza, máximo representante de la coalición, el precandidato a las primarias refirió que debe evitarse a toda costa «erráticas fechas»

«Hemos advertido la posibilidad que a la oposición venezolana la dejen con los pantalones abajo y sin vista clara. Se habla en este momento, en predios políticos, de la posibilidad del adelanto de elecciones presidenciales para 2023 y sabemos de actores políticos que están trabajando para que esto se logre», advirtió este viernes Nicmer Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y precandidato a las elecciones primarias opositoras.

En función de este señalamiento, el abanderado opositor hizo una exigencia pública a la Plataforma Unitaria para que agilice el desarrollo del evento comicial. Además, pidió que se involucre a todos los actores, más allá del denominado G4.

Guaidó exhortó a la oposición a organizarse para las primarias presidenciales

«Si hay una fecha adelantada del proceso de elecciones presidenciales y nosotros mantenemos el cronograma electoral o un precronograma electoral para efectuar las primarias a finales del año que viene (2023) y se da el proceso de negociación de adelanto de elecciones presidenciales, se está sirviendo la mesa para que haya la excusa de no desarrollar las primarias en la oposición venezolana», dijo.

Tras subrayar que este planteamiento se lo hizo en una reunión privada a Omar Barboza, máximo representante de esta coalición partidista, el jueves, Evans refirió que debe evitarse a toda costa «erráticas fechas» de las primarias. Exigió clarificación de esta.

Destacó que no tiene lógica que la Plataforma Unitaria se reúna con miembros del Consejo Nacional Electoral sin antes reunirse con los precandidatos. «Desde el MDI exigimos que el procedimiento sea al contrario y no nos pongamos los interiores encima de los pantalones porque no somos Superman para volar», expresó.

Exigencias del MDI

El dirigente político enumeró una serie de solicitudes que deben establecerse para el desarrollo del evento electoral. Entre ellas sumó la participación de los precandidatos en la comisión que conduzca las primarias e integración de los abanderados a la auditoría del proceso.

Asimismo, planteó la constitución de una comisión electoral integrada por personas de la sociedad civil sin vinculación con los partidos políticos. «Eso nos da la garantía y la confiabilidad que el proceso va a ir más allá de los intereses del G4 o de los intereses de la Plataforma Unitaria», dijo.

Andrés Velásquez exige fecha para las primarias presidenciales «La única manera de que haya una cosa que distinga a este proceso de primarias de los procesos anteriores es la posibilidad que de aquí salga una nueva generación de conducción política de la oposición venezolana que no solamente gire en torno a un candidato presidencial. Lo que no queremos es reproducir mesías, no queremos un Chávez azul. Lo que queremos es una conducción política real que tengan legitimidad porque haya sido escogida por las bases de la oposición venezolana», añadió.

