'Stranger Things': ¿Qué revelan los títulos de los episodios de la temporada 4 en Netflix?

Netflix anunció este lunes una cuarta temporada de Stranger Things, la serie original más exitosa de la plataforma en línea y aunque no se tiene mucha información oficial sobre la nueva entrega de la popular serie adolescente, los fanáticos han comenzado a especular y elaborar sus propias teorías.

Según publica el medio británico Digital Spy, ya se conocen los nombres de los tres primeros episodios de la temporada 4 de Stranger Things y para sorpresa de muchos, los títulos en cuestión encajan con la imagen del set de rodaje compartida recientemente. Sin embargo, debemos recordar que en las series, los títulos de los episodios no siempre significan algo literal, sino que son pueden ser metáforas o referencias a momentos en específicos del capítulo.

Un usuario de Twitter le pidió a la cuenta oficial de los guionistas del programa revelarán dos títulos de los episodios de ‘Stranger Things 4′, a lo que ellos respondieron con “Claro, es ‘Tick tock Mr. Clock” y en un segundo tuit fue “You Snooze You Lose” (‘Si te duermes tu pierdes’).

Yeah it’s “tick tok mr clock” https://t.co/PwGMosJuK1

— stranger writers (@strangerwriters) October 12, 2020

Para anunciar la vuelta al rodaje, los directores eligieron un reloj digital a cero sobre una claqueta y, al fondo, un reloj antiguo. De nuevo, el tiempo.

Netflix se ha vuelto muy reservado con las filtraciones sobre el desarrollo de la serie.

¿Será la cuarta la última temporada de Stranger Things?

Con respecto a los títulos, que han confirmado los creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, a continuación te los mencionamos.

‘Chapter One: The Hellfire Club’ (4×01) ‘Tick Tok Mr Clock’ (4×02) – Tick Tok Sr. Reloj (4×02) ‘You Snooze You Lose’ (4×03) – ‘Si te duermes pierdes’ (4×03). Se espera que ‘Stranger Things 4′ llegue a Netflix en el 2021. (E)

