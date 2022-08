Exdiputados PLN a comparecer ante tribunales

Entornointeligente.com /

Dos exdiputados del Partido Liberación Nacional (PLN) comparecerán ante los Tribunales de Justicia por presuntas irregularidades en recursos electorales.

Se trata de Antonio Calderón y Óscar Alfaro, quienes fungieron como legisladores para el periodo 2010-2014.

Según confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial, los exlegisladores se presentarán ante las autoridades por una causa vinculada a presuntos delitos sobre «contribuciones privadas y relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales».

El caso en investigación refiere a una presunta donación ilegal que habría sido realizada al PLN para la campaña electoral del 2010.

El caso se tramita bajo el expediente 12-000002-0033-PE y se encuentra en el Tribunal Penal de San José.

De acuerdo con el artículo 273 del Código Penal, las personas que recauden fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero de la agrupación política podría exponerse a penas de cárcel.

Del mismo modo, la ley establece las mismas penas a quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias.

DIARIO EXTRA habló con el exlegislador Alfaro e indicó que el proceso ha estado lleno de irregularidades.

«A partir del próximo lunes se celebrará el debate. Es una acusación desde el 2012. Es un proceso donde los mismos miembros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no observaron una serie de cumplimientos dentro de la institucionalidad o el Estado de Derecho», dijo. «En ningún momento se determinó la cuantía o el monto del perjuicio, tanto es así que la Procuraduría General de la República no se constituyó en parte. En términos simples: no existe daño cuantificado. Tampoco se dio el debido proceso para que se hiciera descargo y una vez en la Fiscalía, procedieron de oficio a acusar a nosotros como exdiputados», agregó Alfaro. El excongresista agregó que la indagatoria se la solicitaron dos años después de haber sido acusado.

«No ha existido ocultamiento de nada. Hay transparencia y no existe tipicidad contra el bien jurídico tutelado. Hay muchas irregularidades en el proceso. Pareciera que se conjuga la calentura de un TSE con acciones impensadas del fiscal de la época (Jorge Chavarría). Estamos tranquilos y creemos que nos asiste la razón. Fue una acusación injusta y al calor de hechos políticos», cerró.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

