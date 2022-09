Exconvencional Andrés Cruz: «Creo que el rol del Presidente va a ser extremadamente importante de ahora en adelante»

Entornointeligente.com /

Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

A 62 días del fin de su trabajo como convencional, el ex fiscal encargado de conseguir la condena a 14 años de cárcel a Héctor Llaitul en el año 2001, se pone en los dos escenarios que pueden resultar de este 4 de septiembre.

Sobre las conversaciones mantenidas al interior del Congreso sobre una Convención Constitucional -en caso de que gane el Rechazo- con un sistema electoral donde los independientes podrían incluirse en las listas de partidos, pero no sería posible replicar modelos como la Lista del Pueblo o Independientes No Neutrales, aseguró que «imputar a las listas de independientes un posible fracaso es injusto».

Es crítico sobre su trabajo y de otros convencionales, específicamente por «no haber sido más efectivos en tender puentes con sectores más moderados de la derecha» ni «posicionarnos frente a discursos que eran excluyentes, rabiosos y resentidos». Sin embargo, fue enfático al decir que si bien esos grupos se tomaron el espacio mediático, no tomaron las decisiones, «porque los 2/3 funcionaron muy bien».

«Creo que el éxito de la Convención Constitucional se deriva de que logró canalizar toda esta energía que se encontraba vertida en las calles hacia el ámbito de la institucionalidad», concluyó sobre su año como convencional.

-¿En qué deben estar los partidos políticos el 5 de septiembre en el escenario de un triunfo del Apruebo?

-Para lograr implementar la nueva Constitución o empezar un nuevo proceso es indispensable tender puentes con todos los sectores y las derechas son esenciales.

Los partidos deben adoptar humildad frente a un proceso que ha sido dificultoso, respeto hacia quienes puedan tener una posición diferente, y la invitación a todos los sectores para poder iniciar un camino de propuestas para poder perfeccionar lo que nosotros los convencionales levantamos. Los convencionales desaparecimos. Ya cumplimos el rol que nos correspondía cumplir dentro de esta gran historia de Chile, esto no se acaba el 4 de septiembre y tampoco se inició en octubre de 2019. Sigue adelante y los grandes protagonistas tienen que ser todos los chilenos y chilenas para poder perfeccionar este sistema. No por revancha, no por rabia, no por resentimiento, sino simplemente porque queremos vivir tranquilos.

-¿Y si gana el Rechazo?

-En una autocrítica profunda frente al rol que les ha tocado cumplir en estos últimos años en proponer una salida institucional de una crisis que no ha terminado y que está latente. Hemos visto que esto puede ir escalando el día de mañana. En lugar de estar enfrentándonos y responsabilizando a otros por lo que ocurrió o no ocurrió, deben tender puentes hacia distintos lugares. No solo a militantes de partidos políticos, sino también a independientes que puedan ser útiles en este nuevo engranaje.

-En este caso, ¿cuál crees que debe ser el rol del Socialismo Democrático?

-El Socialismo Democrático y la Socialdemocracia tienen una oportunidad enorme para lograr formular una formular una postura alternativa frente a sectores más radicalizados de izquierda y los sectores más conservadores y reaccionarios de derecha, en torno a la posibilidad de recorrer un camino que sea viable. Frente a un futuro que nos levanta múltiples desafíos desde distintas perspectivas dentro de los cuales está la convivencia, el medio ambiente, la participación, la paridad, el reconocimiento de los pueblos originarios, que son temas que ya quedaron instalados y no van a desaparecer.

-¿Crees que la herramienta para seguir el proceso constituyente debería ser una nueva Convención Constitucional?

-Sí, si gana un Rechazo me parece que esa fórmula sería la salida. Que trabajara a partir de la propuesta que se realizó por parte de la Convención Constitucional inicial realizando los ajustes que estime conducentes a efectos de lograr el objetivo de tener una nueva Carta Fundamental.

-En un triunfo del Rechazo, se habla de una Convención Constitucional más corta y con menos integrantes. Existen distintas fórmulas de listas, pero todos parecen concordar con que los independientes tengan que integrarse a las listas de partidos, es decir, que no existan espacios como fue la Lista del Pueblo o la de Independientes No Neutrales. ¿Qué efectos crees que tuvieron las listas de independientes en el proceso?

-Imputar a las listas de independientes un posible fracaso es injusto. Si llegamos a un escenario de estas características es porque los partidos están en crisis. Hay independientes que jugaron un rol importante dentro de la Convención. Efectivamente podemos no concordar en torno al rol que le correspondió a la Lista del Pueblo, pero era muy variopinta. A mí me tocó trabajar con un grupo que se separó de este grupo, Pueblo Constituyente, que demostró tener miembros responsables y capaces de poder adoptar un trabajo serio.

Si bien es cierto que hubo casos de sectores vociferantes, destemplados, maximalistas, ingenuos y arrogantes que se tomaron en determinado momento el discurso, pero no las decisiones, porque los 2/3 funcionaron muy bien, hay otros que fueron muy responsables. Por lo tanto no hay que generalizar.

Dentro de aquellos colectivos que decían representar partidos políticos también hubo fragmentación.

-¿A su juicio la forma de actuar que describes como «vociferante, destemplada y maximalista» tiñó el resultado del texto?

-Muchas personas que no habían tenido jamás la oportunidad de expresarse, lo hicieron. Con esto se puede comprender cierta catarsis o discursos incendiarios que se promovieron al inicio, que lamentablemente muchos no dejaron de realizar hasta el final. Creo que eso es una crítica a la Convención, pero sin lugar a dudas el producto fue elaborado gracias a los 2/3, que permitió bloquear ideas que eran infantiles, maximalistas e impracticables.

El rol del Socialismo en la Convención y en un reordenamiento del gabinete según Cruz -Con un triunfo del Apruebo, ¿cuál crees que será el rol del Presidente Gabriel Boric en concretar las reformas a la Constitución y en la implementación de la nueva Constitución?

-Creo que el rol del Presidente va a ser extremadamente importante. Ojalá que el círculo que lo rodea adopte una posición prudente, templada, justa, para poder enfrentar este desafío. Creo que también es importante que se incorporen nuevos rostros más moderados, o con más experiencia dentro del gobierno para poder enfrentar un nuevo escenario que yo no creo que estén en condiciones de poder hacer frente el actual gabinete.

-¿Estarías por darle un espacio en el ministerio de la Segpres a una persona del Socialismo Democrático?

-El Partido Socialista ha dado muestras más que significativas de su compromiso democrático y lo demostramos dentro de la Convención Constitucional. Existen otras colectividades que no tenemos que olvidar, como el Partido por la Democracia, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, que tienen también mucho que dar frente al proceso que se está viviendo.

Se hace indispensable un cambio de gabinete para poder generar una unidad mucho más amplia y poder terminar de manera exitosa este gobierno, y proyectarnos a la elección de un gobierno siguiente que esté comprometido con la implementación de una nueva Constitución.

-En entrevista con Warnken dijiste que en la Convención habían «posturas maximalistas» que ponían el riesgo el proceso y los grupos más moderados tenían que mantener el equilibrio para evitar una pérdida en el plebiscito de salida. ¿Cuál crees que fue el papel del Colectivo Socialista?

-Hubo un grupo importante dentro del Colectivo Socialista que comprendió que había que escuchar de forma efectiva lo que estaba ocurriendo al exterior de la Convención. Los convencionales en su mayoría terminaron encerrados dentro de las cuatro paredes del ex Congreso, sin tomar en consideración la crítica que se estaba formulando por nuestro trabajo, y sin reaccionar a los discursos maximalistas que se estaban replicando al exterior, pero que no necesariamente eran aquellos que se recogían en el interior.

Si tuvimos un fracaso fue el de no haber sido más efectivos en tender puentes con sectores más moderados de la derecha, creo que ahí no tuvimos la fuerza política para aglutinar a sectores que sí tenían ganas de participar dentro de la derecha. Y en segundo lugar en no posicionarnos frente a discursos que eran excluyentes, rabiosos y resentidos, de muchas y muchos.

-Existieron conversaciones de pasillo donde aseguraban llamadas del Presidente a algunos convencionales del Colectivo Socialista por no encontrar apoyo en el Apruebo dignidad, colectivo de partidos de gobierno, con el objetivo de moderar ciertas votaciones.

-Yo no sé de llamadas telefónicas del Presidente. Hubo llamadas del gobierno, o más bien comunicaciones del gobierno, para poder apoyarse en el Colectivo Socialista ya que no obtenían el respaldo necesario para poder moderar las posiciones de parte de quien se supone eran sus representantes dentro de la Convención Constitucional.

-Qué camino visualizas con más certidumbre, el que viene esta noche tras un anuncio del Apruebo o del Rechazo?

-Las certezas del Apruebo son muchas más profundas. Tomando en consideración que hay un conjunto de disposiciones transitorias que permiten recorrer un camino, (…) tenemos contenidos que fueron pactados en una Convención.

El camino del Rechazo, a mi juicio, abre muchas más incertezas. Volvemos simplemente a lo que tenemos actualmente. Hay muchas palabras y expresiones de buena voluntad, pero nadie sabe si se van a canalizar finalmente en una propuesta que pueda continuar el camino de la redacción de una nueva Carta Fundamental.

-Pero Chile Vamos se ha comprometido con seguir con el proceso constituyente de ganar la opción Rechazo…

-Existen grupos que yo no veo en disposición de querer reformar nada. Grupos más radicalizados de derecha que dependiendo del resultado podrían decantarse a unirse con un sector de la UDI, que podrían negarse a cualquier tipo de transformación. Eso sería completamente complejo.

-¿A tu juicio el resultado de la Convención Constitucional logró dar un cauce democrático a lo que estaba sucediendo en las calles?

-Generalmente se trata de abordar desde el punto de vista de que iba a ser una suerte de pacificación de un conflicto que viene arrastrándose hace décadas. Pedirle a la Convención que en un período de un año, estando encargada de la redacción de una Carta Fundamental en la que existen diferencias bastante profundas en visiones en torno al proyecto que queremos de país, tomando en consideración que la elección de convencionales trató de representar al máximo las diferentes posturas que existen, es un exceso. Creo que el éxito de la Convención Constitucional se deriva de que logró canalizar toda esta energía que se encontraba vertida en las calles hacia el ámbito de la institucionalidad.

