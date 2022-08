Exclusivo  Wayne Yip. O Senhor dos Anéis

Entornointeligente.com /

Vindo dos videoclipes e das séries de televisão, Wayne Yip é um dos vários realizadores que foram chamados pela Amazon para dar vida a O Senhor dos Anéis – Os Anéis do Poder , a série de televisão mais cara de sempre, a revolução audiovisual que esta semana começa na Prime Video. Yip tem um currículo que inclui episódios de Dr. Who e A Roda do Tempo , este último também para a casa de Jeff Bezos. Com formação em design gráfico, este inglês de origem asiática falou com o DN via Zoom numa conversa onde a ideia era não revelar os tão temidos spoilers. Um realizador tarefeiro que nesta conversa fala sobre alguns dos aspetos de uma série capaz de nos mostrar como era a Terra Média milhares de anos antes dos eventos de O Hobbitt e O Senhor dos Anéis , ou seja, uma prequela que se assume como fantasia medieval que não quer ficar visualmente atrás das encarnações cinematográficas de Peter Jackson.

J.A. Bayona, um dos realizadores desta série, disse que isto era para além da ficção televisiva. Afinal, o que é mesmo isto!?

Esta série é como se fosse um filme épico de 8 horas! Creio que a escala, a qualidade e ambição são as mesmas de um enorme blockbuster de cinema. Falo por mim, realizei os meus episódios com linguagem de cinema. A minha influência é a Sétima Arte… Aqui filmámos uma série com aquilo que o cinema costuma ter: tempo! A Amazon deu-nos todo o tempo para fazermos este trabalho da maneira mais perfeita que se possa imaginar. Este tipo de série e tema pede uma série de elementos, como por exemplo os narizes e orelhas falsas dos anões ou os figurinos dos elfos… Cada um dessas personagens pede um exército de maquilhadores para andar à sua volta. Queremos que tudo seja perfeito, nada pode estar a mais. Isto tinha de estar num outro nível. As outras séries nunca tiveram esse luxo do tempo…

