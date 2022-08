Exclusivo  Veneza vai soltar suspiros com os Açores de Cláudia Varejão

Entornointeligente.com /

A Mostra começa com Netflix, prossegue com mais Netflix e a isso junta-se dois Leões de Ouro a gigantes: o cineasta americano Paul Schrader e Catherine Deneuve. Duas homenagens que fazem sentido nesta edição número 79 cujo cartaz faz salivar até o mais distraído dos cinéfilos. O Festival de Veneza continua a querer ser o maior festival do mundo, sobretudo num momento em que Cannes parece vacilar com palmarés nada consensuais e a perder na concorrência para agarrar filmes apontados à temporada dos prémios americanos.

O certame que hoje começa parece, à partida, uma maratona com os melhores filmes da rentrée, mesmo quando perde para a concorrência, o TIFF – Festival de Toronto, os novos de Spielberg, Sam Mendes ou Rian Johnson. Está com uma competição fortíssima, pesos pesados americanos fora-de-competição e presença de grandes estrelas internacionais: de Isabelle Huppert, Harry Styles, Ana de Armas, Timothée Chalamet, Colin Farrell, Chris Pine a Cate Blanchett, Penélope Cruz, Adam Driver, passando por Brendan Fraser ou Hugh Jackman e Tilda Swinton.

