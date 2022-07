Exclusivo  Um verão sob influência de Cassavetes

Entornointeligente.com /

De Jim Jarmusch a Ryûsuke Hamaguchi, dos Estados Unidos ao Japão, são muitos os realizadores que reclamam a influência de John Cassavetes, considerado a figura paterna do cinema independente norte-americano. O ciclo que a Leopardo Filmes lança na próxima quinta-feira chama-lhe mesmo «O Verdadeiro Rebelde» e, através de uma mão-cheia de obras restauradas, dá-nos conta da vertiginosa estranheza do seu cinema – um cinema devoto do ator, sempre com um procedimento avesso ao sistema de Hollywood.

Relacionados cultura. A condição humana em grande plano

Depois de uma revisitação desta filmografia nos anos 1990, proporcionada pela Atalanta Filmes, uma onda de frescura cinéfila está prestes a passar pelas salas do Nimas (Lisboa), Teatro Campo Alegre e cinema Trindade (Porto), arrancando com Sombras e terminando em Noite de Estreia.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com