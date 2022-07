Exclusivo  Um mergulho depois do brunch

Entornointeligente.com /

Naqueles dias em que não apetece enfrentar o trânsito até às praias mais próximas ou procurar o restaurante da moda à beira-mar há soluções para ficar na cidade – ou perto – comer bem e refrescar-se numa piscina de hotel. O Marriot Hotel, em Lisboa, e o Sheraton, em Cascais, têm programas, até finais de setembro, que englobam brunchs mais o uso de piscinas nos seus hotéis, quer a pensar nos seus hóspedes quer nos clientes externos.

Próximo da Praça de Espanha, em Lisboa, o hotel Marriot criou o programa Pool Brunch. A ideia é simples: à chegada ao hotel, no restaurante Citrus – que fica perto da piscina, recebe-se uma pulseira que permite alternar entre os mergulhos e o buffet do brunch. Tal qual num resort numa ilha paradisíaco algures no planeta. O brunch está disponível até às 15h30 e a piscina até às 18 horas. Pensado para as famílias, de acordo com os responsáveis do Marriot, o brunch é para agradar a pequenos e graúdos – que são recebidos sempre com um welcome drink (um copo de espumante ou um rosé, só para os adultos, claro). Convém indicar que no buffet a escolha é variada – talvez falte mais diversidade de fruta – mas destacam-se os poke bowls vegetarianos, a sopa de melancia com hortelã, nos frios; e a posta de robalo em crosta de pão de forma integral, legumes gratinados com parmesão e balsâmico, nos quentes). Os doces são mais que muitos, com a variedade de donuts cobertos, bem à americana, a destacarem-se. O preço, por pessoa é de 45 euros. As crianças até aos quatro anos não pagam e dos cinco aos 10, pagam 50% do preço dos adultos.

