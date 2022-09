Exclusivo  Tilda Swinton – tudo sobre a sua mãe

Entornointeligente.com /

Na competição temos quatro filmes da Netflix ( Bardo, Athena, Blonde e o dececionante White Noise ) e um da Prime Vídeo ( Argentina, 1985 , um dos campeões de popularidade aqui pelos corredores da sala Casino). Corre o rumor que mais filmes ainda sem «dealer» de vendas internacionais também podem vir a ser atacados pelas plataformas. Por exemplo, a Apple +, que nestes últimos Óscares saiu-lhe a rifa boa com CODA , terá de ir ao mercado para conseguir uma truta das fortes. Conforme linguagem futebolística, é nesta janela de mercado, com os festivais de Toronto e de San Sebastián também a jogarem um trunfo forte, que acontece uma espécie de fecho de mercado de compras. Enfim, a verdade é que em Veneza são muitos os que se queixam dessa proliferação dos streamers . É a vida, dizem outros, mas num futuro próximo os festivais de cinema serão antes festivais de streaming ? Não há respostas diretas embora um dos (poucos) distribuidores portugueses presentes aqui no festival se tenha queixado que começa a ser complicado ir às compras com muitos títulos já anexados pelas plataformas. Por exemplo, CODA , o ano passado chegou a ter distribuidores internacionais para ser exibido nos cinemas, mas, mais tarde, já se sabe, a Apple chegou-se à frente e essas vendas foram anuladas (a Pris, em Portugal, terá sido indemnizada)…

Curiosamente, um dos filmes fortes de ontem era The Eternal Daughter , de Joanna Hogg, a esperança britânica na corrida ao Leão dourado, chegou ao festival sem vendas internacionais. Nesta altura, nada nos diz que uma plataforma milionária não se apodere desta história acolhedora de fantasmas em mansões de campo inglesas. Em Portugal, pelo menos, não há distribuidora. Na verdade, é mesmo um dos filmes com uma estrutura de ritmo e narrativa mais radical vistos nesta competição. Uma obra bem mais » arty » do que os anteriores The Souvenir , mesmo tendo em conta a presença de Tilda Swinton, desta vez em versão a dobrar: ela é a mãe e a filha deste conto sobre uma visita ao hotel que já foi casa de campo da família. Uma estadia que coincide com o aniversário da mãe. A filha, cineasta, está como que a entrevistar a mãe para ter histórias do passado. O problema vão ser as noites. Aparições estranhas e barulhos assustadores parecem antever a presença de fantasmas.

