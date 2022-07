Exclusivo  Suspensão da líder do Parlamento catalão abala coligação independentista

Entornointeligente.com /

A presidente do Parlamento catalão, Laura Borràs, foi suspensa destas funções e do cargo de deputada, depois de um tribunal decidir que deve responder na justiça por suspeitas de corrupção. A suspensão da também líder do Junts per Catalunya foi aprovada pela Mesa do Parlamento, com o único voto negativo a ser o da outra deputada do seu partido, levando Borràs a tecer acesas críticas aos partidos independentistas – incluindo à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), parceira do Junts no governo de coligação de Pere Aragonès.

«A minha suspensão só beneficia os que apostaram numa guerra suja e torna cúmplices os que a executaram de forma gratuita e desnecessária», disse Borràs, que foi cabeça de lista nas eleições de fevereiro de 2021 e tornou-se presidente do Parlamento em março. O acordo para o governo de coligação só ficou concluído em maio.

