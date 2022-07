Exclusivo  Séries na flor da idade: a adolescência em cinco propostas 

Entornointeligente.com /

De Stranger Things (Netflix) a Euphoria (HBO Max), de Cruel Summer (Prime Video) a Yellowjackets (HBO Max), são vários os títulos espalhados pelo streaming que evocam aquela fase marcante da vida cujas experiências, mais ou menos intensas, moldam personalidades. Para além destas séries, recentemente têm chegado às plataformas outras bastante diversas na abordagem desses anos referenciais: os anos da adolescência. Aferindo a tendência, reunimos cinco sugestões (já disponíveis ou prestes a estrear) para todos os gostos, entre o drama, a aventura, a ficção-científica, o mistério e uma pitada de terror. Histórias protagonizadas por raparigas, e quase sempre escritas ou realizadas por mulheres. Caso para dizer que há uma vaga feminina a despontar por trás do pequeno ecrã…

In my skin Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com