Exclusivo  Schmidt espreita recordes. Na Europa dos 15 só o Benfica e o Real Madrid estão imaculados

Nas 15 ligas mais representativas da Europa só existem neste momento duas equipas imaculadas (somam por vitórias todos os jogos realizados esta época): o Benfica e o Real Madrid. O feito do clube da Luz ganha particular destaque porque a série vitoriosa já vai em 12 jogos, enquanto os espanhóis só disputaram oito partidas.

De resto não há pararelo no Velho Continente. Tendo por base o top 15 do ranking de países da UEFA, excetuando os exemplos de Benfica e Real Madrid, em todas as ligas já algum líder escorregou (em provas internas ou da UEFA). Só para citar os exemplos das big 5, na Premier League o Arsenal já sofreu uma derrota, na Alemanha o Union Berlim soma dois desaires e dois empates, em França o milionário PSG já concedeu um empate e em Itália a Atalanta também já não está invencível.

