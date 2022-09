Exclusivo  San Sebastián – um festival que reabilitou o cinema espanhol

Entornointeligente.com /

Da maternidade ao fim dos idealismos conjugais. Do pesadelo social ao interior dos tabus. Estes foram alguns dos temas e dos contornos da competição deste festival. Uma fornada particularmente compacta e forte e onde o cinema espanhol mostrou um nível qualitativo invejável. José Luís Rebordinos, o diretor do festival, está a conseguir, ano após ano, elevar o cartel ao ponto de ultrapassar Locarno e incomodar Berlim em matéria de programação dos grandes festivais.

2022 foi um ano dourado para o cinema espanhol, confirmando nomes e revelando outros. Uma seleção que mostrou uma safra capaz de oferecer obras de grande público mas sem nunca esquecer um dever artístico e uma intransigência intelectual nobre. No caso de Jaime Rosales e do seu Girasoles Silvestres é quase uma intransigência e exigência moral. Este drama em três tempos foi um dos grandes filmes do festival, um retrato de uma jovem em diversas fases da sua vida romântica silvestre.

