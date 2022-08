Exclusivo  Regresso a San Serriffe, o paraíso tropical que nunca existiu no oceano Índico

Entornointeligente.com /

Giambattista Bodoni notabilizou-se nos séculos XVIII e XIX como tipógrafo e impressor. Por décadas, a sua mestria granjeou-lhe reputação junto de políticos, diplomatas e académicos europeus. Nascido em 1740, em Piemonte, Península Itálica, foi na cidade de Parma que Bodoni elevou a sua tipografia a arte, enquanto tipógrafo ducal, na Stamperia Reale. Em 1806, o tipógrafo publicou Oratio Dominica , livro recordatório da viagem do Papa Pio VII a Paris para assistir à coroação de Napoleão Bonaparte. Bodoni, responsável pela impressão da obra, incluiu-lhe um Pai-Nosso traduzido em 155 línguas. O caráter universal da obra do homem que faleceu em Parma em 1813 garantiu-lhe posteridade, com o seu nome associado a uma família tipográfica ainda hoje usada. Bodoni pertence às fontes gráficas com serifa, aquelas que apresentam pequenos traços e prolongamentos no fim das hastes das letras.

Em 1977, Bodoni apadrinhou de nome a capital de um minúsculo país insular situado no oceano Índico, o arquipélago de San Serriffe. Um suplemento de sete páginas publicado no jornal britânico The Guardian pormenorizava vida, cultura, economia e política de uma jovem democracia parlamentar, no momento em que celebrava o décimo aniversário sobre a independência do Reino Unido. Um território tropical, a sudoeste da Índia, a norte das Seychelles, formado por duas ilhas, Upper Caisse e Lower Caisse. Bodoni, a capital, partilhava com Arial, Baskerville, Port Claredon, Garamondo o título de maiores urbes, num país de jovem população e com pouco mais de um milhão e setecentos mil habitantes, entre europeus, flongs (os naturais do arquipélago), crioulos, malaios, árabes e chineses. Uma pequena Babel que, de acordo com o jornal britânico, beneficiava de uma economia enérgica, impulsionada pela descoberta de petróleo em 1971, e nas exportações de fosfatos e aço. O robusto suplemento do The Guardian revelou-se um sucesso comercial com a presença de anunciantes de peso, entre outros a cervejeira Guiness, a petrolífera Texaco e a gigante da imagem Kodak. A viagem a San Serriffe promovida pela publicação britânica revelou-se igualmente um sucesso editorial, consubstanciada na verve de jornalistas como Mark Arnold-Forster, autor do livro de 1973 O Mundo em Guerra (e ulterior série para televisão).

