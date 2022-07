Exclusivo  Pedro Barbosa, o empresário que recusou uma proposta de milhões

Entornointeligente.com /

Escolher é a alma do negócio. Pelo menos para Pedro Barbosa, fundador da Wise Pirates (assim chamada por juntar saber, liberdade, experiência e irreverência), a empresa do digital que mais cresceu na Península Ibérica em 2020 e em 2021. «Há dois anos, éramos 30 pessoas, agora somos 120, temos crescido mais de 100%/ano», orgulha-se, ao falar a boutique digital que criou em 2017 e que começara a afirmar-se quando chegou a pandemia. A covid deu-lhe o impulso final rumo ao sucesso, porque adotou uma estratégia vencedora: vendo as empresas todas em dificuldades e tendo conseguido num fim de semana pôr toda a equipa a trabalhar em remoto quando veio o primeiro confinamento, decidiu oferecer os seus serviços por três meses a quem deles precisasse. Oferecer mesmo, sem cobrar nada a quem fez contratos com a Wise Pirates. Em três meses, triplicou a dimensão do negócio e muitos desses clientes se mantiveram depois já a pagar. «Foi muito mais difícil arranjar mão-de-obra do que clientes», recorda o empreendedor, reconhecendo que foi preciso capacidade de assumir riscos, com responsabilidade. São palavras que repete com frequência à mesa do café do Centro Cultural de Belém, onde interrompe a supervisão do evento da Salesforce, de que é sponsor, para comigo partilhar um café e a sua história.

Futebolista «amadoríssimo», ciclista de paixão, praticante de surf e ski, quando era ainda um miúdo do Colégio Alemão jurava que ia ser jornalista e aos 14 anos até publicava: tinha uma página jovem no Comércio do Porto. O gosto pela escrita, nunca o perdeu – já escreveu livros, incluindo um romance a quatro mãos (Prometes?) e espalha apontamentos e notas pessoais até pelo que está a ler. Mas foi a Engenharia Industrial que lhe marcou o rumo universitário, ainda que tenha sido apenas ponto de partida para as muitas aventuras que viveu pelo mundo e nas suas múltiplas carreiras – como aluno, como professor e como empresário.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com