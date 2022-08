Exclusivo  Paço Real de Caxias novamente em concurso público no Revive

Entornointeligente.com /

O Paço Real de Caxias, um edifício do século XVII em Oeiras classificado como imóvel de interesse público, está novamente a concurso público para concessão no âmbito do programa Revive. Pela segunda vez: o imóvel já tinha sido concessionado em março de 2020 e deveria ter aberto portas como estabelecimento hoteleiro no primeiro trimestre deste ano. Mas as obras nunca chegaram a arrancar e a concessão acabou por ser revogada.

Segundo o Ministério da Economia e do Mar, que ontem anunciou a abertura do novo concurso público, o Paço Real será concessionado por um período de 50 anos, por uma «renda anual mínima de 174 912 euros, estimando-se um investimento de recuperação na ordem dos 11 milhões de euros» . Os investidores terão agora um prazo de «48 dias para apresentação de propostas no novo concurso, em condições idênticas às do concurso anterior».

