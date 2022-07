Exclusivo  Os bons fantasmas da Rua Direita

Entornointeligente.com /

Veste fato de pirata e pode bem ser um dos marinheiros ingleses do Revenge , naufragado na baía de Angra quando enfrentava sozinho 53 galeões ao serviço do todo-poderoso Filipe II de Espanha, I de Portugal. Mas também há uma fidalga, trazendo no vestido as rendas da Flandres que a exibição do estatuto lhe impõe, e um fotógrafo à la minute, como os que por aqui andavam há 100 anos a fixar para a posterioridade o instante dum passeio de domingo. Estas e outras personagens, resgatadas à memória popular de Angra do Heroísmo, «voltaram à vida» nos dois primeiros fins-de-semana de julho, na segunda edição do Rua Direita, projeto de animação cultural da Cães do Mar, que cruza o teatro, as artes plásticas e visuais, a música e a performance.

Na origem do nome do evento está o local que lhe serve de palco, desde cedo fulcral na vida da cidade, que a localização estratégica somada à brandura da baía, tornava apetecível às armadas de bandeiras diversas que cruzavam o Atlântico. Uma importância já notada no século XVI pelo micaelense Gaspar Frutuoso, que não tinha dúvidas em escrever em Saudades da Terra : «Todas as coisas necessárias há em muita abundância e se vendem pelas portas, e andam vendendo por toda a cidade, ao costume de Lisboa, exceto vinho e azeite, que somente se vende nas tavernas, e a carne nos açougues, com que fica parecendo, e é, uma Lisboa pequena».

