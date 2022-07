Exclusivo  Margarida Vila-Nova e as animações agitam Vila do Conde

Entornointeligente.com /

Num ano em que a lista dos filmes a concurso na competição nacional do IndieLisboa era, passe o cliché, de luxo, acontece o impensável no Curtas Vila do Conde: os filmes nacionais são na generalidade de uma qualidade de excelência. Mais uma vez, uma safra que confirma uma vitalidade evidente no formato da curta, não só a revelar nomes, mas a confirmar percursos. Mérito do comité de seleção do festival ou circunstância feliz dos talentos nacionais? Decididamente, as duas evidências. São curtas que atestam várias tendências e modelos de cinema, mas, acima de tudo, a habitual liberdade autoral que brota uma mistura saudável de registos mais acessíveis, com opções mais experimentais. Em ambos os campos a competição nacional teve filmes muito fortes.

Hoje o júri terá a boa dificuldade de fazer escolhas, mas pode até acreditar-se que algumas das curtas portuguesas podem chegar ao palmarés internacional, como, aliás, já aconteceu.

