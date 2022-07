Exclusivo  Liga inglesa. Há nove anos a gastar mais de mil milhões no mercado de verão

Entornointeligente.com /

A um mês do fecho do mercado de transferências de futebolistas, a liga inglesa, para não variar, é a que mais dinheiro gastou neste defeso. Foram já mais de mil milhões de euros, e até ao dia 31 de agosto esperam-se ainda muitos negócios.

Só para ser ter uma ideia do investimento feito pelos 20 clubes que compõem a Premier League, basta dizer que gastaram quase tanto como as outras quatro grandes ligas (Espanha, Alemanha, França e Itália) juntas. Aliás, desde a temporada 2014-15, há nove anos, que a liga inglesa ultrapassa a barreira dos mil milhões de euros no mercado de transferência do verão. E há 11 que é a mais gastadora.

