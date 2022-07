Exclusivo  ISEC Lisboa tem dois novos cursos superiores profissionais inovadores

Entornointeligente.com /

Dois cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) são a nova aposta do Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) de Lisboa. Esta instituição, já conhecida pela aposta na inovação curricular, promete colmatar as necessidades do mercado de trabalho do país já a partir do próximo ano letivo.

Ao DN, a presidente do ISEC, Cristina Ventura, conta que os CTeSP vieram revolucionar o crescimento da escola: «Fizemos uma aposta fortíssima nesta nova tipologia de ensino superior e isso contribuiu bastante. Atingimos o topo e somos atualmente a maior instituição de ensino superior politécnico privada».

