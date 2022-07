Exclusivo  Isabel Díaz Ayuso: «O governo de coligação espanhol é uma amálgama de interesses»

Entornointeligente.com /

Nova Iorque, Washington, Miami, Florida e agora Lisboa. Qual é o propósito destas viagens?

Madrid está a viver um momento extraordinário, está a ser um lugar de referência para muitos recantos do mundo que olham para nós motivados e com vontade de trazer para aqui os seus projetos. Estamos a realizar um conjunto de viagens para reforçar os laços administrativos e políticos, mas sobretudo económicos. E também para dar a conhecer Madrid. Somos uma região universal que deve olhar mais além do seu território.

Em Portugal vai encontrar-se com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a quem apoiou durante a sua candidatura. Há agora mais sintonia política entre Madrid e Lisboa? E o que pode sair deste encontro?

É onde vamos dar ênfase, neste momento, em trabalhar juntos, porque temos uma forma parecida de ver a política, que não tem só a ver com a gestão dos serviços públicos, que deve ser da melhor qualidade possível, mas também com a forma de ver a vida: liberal, de baixos impostos, de apoio às empresas, de respeito das decisões pessoais… E isto sempre que se aplica, funciona. Queremos ver como iremos cooperar juntos e como prosperam Madrid e Lisboa e, consequentemente, Espanha e Portugal.

