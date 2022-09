Exclusivo  Helmut Newton. A fotografia é um teatro

Entornointeligente.com /

Dizemos dos grandes criadores da história da arte que nos deixaram um legado de peso. É uma boa metáfora que, em qualquer caso, por vezes faz sentido também em sentido literal. Assim acontece com Helmut Newton: o livro Helmut Newton. Legacy , agora lançado pela editora Taschen, pesa nada mais nada menos que três quilos (aliás, 3,04 kg, de acordo com os dados da sua ficha oficial).

Relacionados documentário. O mal e a beleza segundo Helmut Newton

cultura. Encenador Tiago Rodrigues pede pacto de regime de investimento na Cultura

cinema. A felicidade segundo Hollywood

Em formato 24 x 34 cm, além de algumas centenas de fotografias, o livro propõe textos históricos e analíticos em três línguas (inglês, francês e alemão), da autoria de Philippe Garner, especialista britânico em história da fotografia, e Matthias Harder, atuai diretor da Fundação Helmut Newton, em Berlim. Ao longo de 424 páginas, aqui encontramos um magnífico resumo do legado de um dos grandes criadores de imagens do século XX. Redescobrimo-lo, antes de tudo mais, como um dos fotógrafos mais inovadores – e também mais influentes – na área da moda, a par de Irving Penn e Richard Avedon, da mesma geração, ou, mais recentemente, Annie Leibovitz e Steven Klein. Todos, explicitamente ou não, são herdeiros de figuras tutelares como Cecil Beaton, porventura mais conhecido ou, pelo menos, mais citado por causa do guarda-roupa que concebeu para Audrey Hepburn no filme My Fair Lady (1964), de George Cukor.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com