Exclusivo  Eles andam aí… 

Neste conto de terror que encantou a Quinzena dos Realizadores todos os homens são iguais. Todos têm o mesmo rosto, seja o vigário ou o dono do pub. A Inglaterra rural pode ser um puzzle de aparências cruzadas. A bem dizer, estamos perante a reformulação dos contextos do filme de terror britânico. É por aqui que se coze o jogo de Alex Garland em Men , fábula de medo sobre o universo do imaginário do » countryside » inglês em versão de reverberação com as novas formas de refletir a masculinidade tóxica e todos os inerentes efeitos da questão da vitimização.

Numa altura em que as agressões sexuais parecem não abrandar, um filme como este pode obrigar a uma reflexão séria sobre uma história da tradição da culpa masculina. The Wicker Man/O Sacrifício , de Robin Hardy, também em 1973 já abordava nos mesmos moldes questões de poder entre géneros. É quase como se fosse uma tradição britânica e este Men é sobretudo um comentário sob forma de metáfora sobre um mal estar estritamente british .

