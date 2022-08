Exclusivo  Domingos Amaral: «Os brandos costumes não existiam por cá no início do século XIX»

Entornointeligente.com /

É o segundo volume de uma saga dedicada às invasões francesas. Após Napoleão Vem Aí , publicado o ano passado, surgiu recentemente As Sete Marias que Matavam Franceses . Domingos Amaral escolheu a época por uma razão tão histórica como literária. Explica: «As Invasões Francesas são um período muito intenso e violento. Os exércitos de Napoleão saquearam Portugal e provocaram muita destruição e mortes, e o povo português sofreu muito, mas foi capaz de se revoltar e dar luta forte aos franceses. É uma época deveras interessante e, portanto, rica para situar nela um romance.»

Estranhamente, sendo este um dos momentos mais trágicos para a população na nossa História, as Invasões Francesas têm sido muito pouco inspiradoras para os autores portugueses. Pergunta-se ao escritor, que refere desconhecer a razão. Acrescenta: «A mim fascina-me essa época. O turbilhão que sacode o mundo, que começa com as revoluções francesa e americana, depois gera o Terror, e Napoleão, que lança a Europa em guerras, incluindo na Península Ibérica. É um período muito rico em acontecimentos, o que faz estranhar essa verdade de existirem tão poucos romances portugueses sobre tal período.»

