Exclusivo  De rainha de copas a rainha do norte

Eis um filme de 2021 que parece ter sido feito no calor da nova ordem mundial. Quando foi oficialmente lançado, há quase um ano, Margrete – Rainha do Norte era «apenas» o retrato de uma mulher no poder. Agora, perante toda a conjuntura da guerra na Ucrânia, não podemos deixar de o ver com outros olhos. Afinal esta é a história da rainha que fundou e governou a União de Kalmar, formada pela Dinamarca, Noruega e Suécia (união que se manteve durante 126 anos, de 1397 a 1523), tendo como principal objetivo a manutenção da paz escandinava. De que forma? Ela quis criar um Exército comum contra a ameaça de uma invasão da Liga Hanseática.

A diferença em relação aos dias de hoje é que essa rainha, Margarida I, teria protegido três nações ao prevenir a sua capacidade de defesa («um Exército tão forte que os germanos não se atrevam a atacar-nos», ouvimo-la dizer), e não em resposta a uma invasão em curso, como sucede no panorama atual.

