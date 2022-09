Exclusivo  De Dario Argento ao terror no feminino (e em português): está aí o MOTELX

Entornointeligente.com /

Este ano o grande convidado do MOTELX é o artesão do giallo Dario Argento [dia 8], que já cá tinha estado na 6.ª edição. Como é que acontece este regresso?

João Monteiro : A vinda do Argento não era algo que estivesse planeado. O que calhou foi estarmos interessados no último filme dele, Dark Glasses [ Óculos Escuros ], que é bastante diferente do que tem feito em tempos recentes, como o Dracula 3D , aqueles «cozinhados» internacionais com atores de todo o lado… Este por sua vez é um filme mais contido, que tem sequências muito interessantes do ponto de vista técnico, produzido pela filha [Asia Argento] – há esse lado familiar -, e ele parece mais entusiasmado com o objeto em si. Basicamente, decidimos arriscar a fazer o convite e ele aceitou logo! Acabou por ser uma espécie de brinde de última hora, que se tornou também o centro do festival, por ser quem é. Note-se que ao longo dos anos temos tido vários convidados deste tipo, as lendas do terror, e é curioso perceber como as receções variam entre aqueles que são famosos e os que são quase dignos de um culto. Nesta segunda categoria, testemunhámos os casos do Zé do Caixão, George Romero, Alejandro Jodorowsky e… Dario Argento. Parecia quase a vinda do Papa.

E o que é que se pode dizer mais sobre Dark Glasses ?

Pedro Souto: O filme tem a particularidade de assumir o género do giallo [terror e suspense italiano] como nós achávamos que já não era possível. E a sua existência acaba por ser uma boa surpresa – até um certo risco para o próprio realizador, dada a idade que tem [faz amanhã 82 anos] – na medida em que nem sempre é fácil para os realizadores mais velhos continuarem a filmar, conseguirem financiamento… Depois temos a aparição da Asia Argento, o que é sempre divertido, e também uma nova atriz italiana, Ilenia Pastorelli, que até está a viver em Lisboa, e que interpreta uma pessoa cega, conduzindo-nos por uma série de peripécias e cenas espetaculares…

JM: Dá um bocadinho a impressão de ser um filme-testamento, com uma série de elementos que ele recicla da sua marca autoral. Sendo que o próprio tem sido copiado ad nauseam nos últimos anos ( Suspiria …), e parece aqui querer dizer «fui eu que inventei isto e ainda o sei fazer».

