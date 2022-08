Exclusivo  Clara Roquet. «Sinto-me parte de uma geração de realizadoras que está a afirmar o cinema espanhol»

Entornointeligente.com /

Atrás de uma cortina, alguém chora… Assim começa Libertad , em tom de mágoa escondida. A lente detém-se sobre uma empregada colombiana à beira de mais um verão de casa cheia. Esta não é, claro, a sua casa. Trata-se da vivenda da velha senhora ao seu cuidado, uma matriarca com Alzheimer que não reconhece a própria filha, mas que se sente tranquila nas mãos da mulher imigrante. A chegada dos membros da família rica traz um pouco de vida àquele espaço elegante e de cores monótonas. Sobretudo as netas; em particular, Nora (Maria Morera), a adolescente que será surpreendida pela presença de outra chamada Libertad (Nicolle García).

A rapariga com esse nome disruptivo é a filha da empregada, que veio da Colômbia juntar-se à mãe, a contragosto, nesta paisagem espanhola da Costa Brava. Em breve, Nora e Libertad ficam amigas, mas o seu não será um verão de simples experiências adolescentes. Há uma condição de classe que as separa e Clara Roquet, realizadora em estreia, filma essa parede invisível com admirável sensibilidade, agarrando o volume dos silêncios e dos olhares que organizam o mapa de uma tristeza controlada.

