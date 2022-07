Exclusivo  Brasil teme viver a eleição mais sangrenta da história

Entornointeligente.com /

O assassinato, a tiro, de Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), em Foz de Iguaçu, no sábado, dia 9, enquanto celebrava o 50.º aniversário numa festa com alusões ao candidato presidencial Lula da Silva, por Jorge Guaranho, um adepto do presidente Jair Bolsonaro que passava nas imediações, chocou o Brasil. Mas o caso é apenas a ponta mais dramática de um iceberg de ataques registados antes ainda de começar a campanha. Especialistas temem, em 2022, a eleição mais sangrenta da história.

Relacionados corrupção. Brasil. «Governo sem corrupção» acumula suspeitas de corrupção

brasil. Registo de armas pessoais no Brasil dispara quase 500% durante governo de Bolsonaro

brasil. PSDB. A decadência de um dos pilares da democracia no Brasil

«Temos um cenário sombrio pela frente», alerta ao DN Pablo Nunes, coordenador-adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. «Estas eleições são o culminar de um processo de degradação do teatro político com Bolsonaro como principal ator: ele já na campanha de 2018 defendia a violência como forma de resolução de conflitos, invertendo a lógica, porque a política é, precisamente, resolver conflitos de forma pacífica».

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com