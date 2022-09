Exclusivo  Body positivity e neutrality: a luta contra os padrões de beleza

Entornointeligente.com /

Das modelos das capas de revista às publicações colocadas nas redes sociais, somos bombardeados diariamente com imagens do corpo perfeito, muitas vezes representado como magros, atléticos com barriga definida, sem estrias ou celulite. Em contraponto a esta imagem começaram a surgir movimentos como o body neutrality e body positivity que tentam quebrar os padrões de beleza corporal que são impostos pela sociedade e normalizar todos os tipos e formas de corpo.

Relacionados reino unido. Finalista do concurso Miss Inglaterra é a primeira na história a competir sem maquilhagem

cinema. A beleza era isto: Gardner, Charisse e Garland

O body positivity pretende demonstrar que todos os corpos são belos e que os devemos amar independente do seu tamanho ou forma. Este primeiro movimento surgiu em 1969 em Nova York com o engenheiro Bill Fabrey, depois de perceber como a sua mulher era tratada por não ser padrão. O body neutrality surgiu mais recentemente e veio responder às problemáticas encontradas no body positivity. Prioriza a aceitação do próprio corpo, sem a necessidade de o amar todos os dias.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com