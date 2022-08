Exclusivo  Barcelona aposta tudo para acabar com o domínio do Real Madrid

Entornointeligente.com /

A Liga espanhola 2022-23 está de volta com os olhos todos no Barcelona, que está a fazer um investimento louco para acabar com o domínio do Real Madrid, que na época passada ergueu o seu 35.º título de campeão, além de ter conquistado a 14.ª Liga dos Campeões.

Em Espanha coloca-se em cima da mesa a ideia de que os blaugrana estarão a hipotecar o futuro para tentar voltar aos dias de glória, pois procuram dar o pontapé na crise financeira, que já foi avaliada em mais de mil milhões de euros, com a venda de património e de direitos de transmissão televisiva. O caso é de tal forma bicudo que, de acordo com os regulamentos da La Liga, o clube já ultrapassou o teto salarial que lhe é permitido, pelo que tem necessidade urgente de vender jogadores – Memphis Depay, Aubameyang e Frenkie de Jong são os candidatos – e baixar alguns salários, sob risco de não poder inscrever os reforços.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com