Exclusivo  A vida quotidiana à beira da esfinge

Cleópatra não terá piscado o olho ao entrar em Roma como Elizabeth Taylor nem se pareceria com Monica Bellucci, do mesmo modo que os antigos egípcios não andavam de lado, carregados de eyeliner , como no videoclip das Bangles ( Walk like an egyptian ). Mas brinque-se ou não com a imagem que temos desta civilização pré-clássica, a verdade é que esta ainda está contaminada pelos mitos alimentados pelo Cinema e Literatura. Para ajudar a pôr as coisas no seu devido lugar e a mostrar que, apesar dos milhares de anos de distância, os súbditos de Akhenaton e Ramsés II não eram assim tão diferentes de nós, a egiptóloga portuguesa Inês Torres acaba de publicar o livro Como é que a Esfinge Perdeu o Nariz? (edição Planeta). Nascida em Barcelos há 31 anos, é doutora em Egiptologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos (onde deu aulas nos últimos anos) e Investigadora Integrada no CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. É também fundadora e coordenadora do projeto de divulgação do Antigo Egipto no Instagram @umaegiptologaportuguesa , que pretende combater a desinformação sobre a Egiptologia e o Antigo Egipto através da transmissão de informação fidedigna em português e co-criadora (com Luiza Osorio da Silva e o Guilherme Borges Pires) do podcast «Três Egiptólogues Entram Num Bar».

Como é que a Esfinge perdeu o nariz é um livro de divulgação sobre o Antigo Egito muito focado na vida quotidiana das populações. Qual foi o seu principal objetivo?

Quando nos debruçamos sobre esta civilização podemos focar-nos em muitos temas diferentes mas o meu principal objetivo foi humanizar estas pessoas e não tanto falar de empreitadas monumentais como as pirâmides ou a esfinge. Na verdade, as preocupações destas pessoas que viveram há milhares de anos não são muito diferentes das nossas, têm a ver com a sobrevivência, com o que se vai ou não comer no dia seguinte, com criar os filhos, com o bem-estar da família. Por outro lado, há no público uma tendência de pensar o Egito antigo como um todo, mas a verdade é que isso não faz qualquer sentido porque, vejamos, um egípcio que tenha vivido na época da construção da grande pirâmide nem sequer compreenderia o que estava a dizer um egípcio que vivesse no tempo de Ramsés II ou Tutankhamon. Há mil anos de diferença entre eles.

