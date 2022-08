EXCLUSIVA: Óscar Dâ León, contó sus alegrías y el regreso a Venezuela (Video)

Entornointeligente.com /

Óscar D´León regresa a Venezuela para poner a bailar a su gente con todos los éxitos que tiene en el repertorio que han marcado 50 años de carrera artística.

Obtuvimos una entrevista exclusiva con «El Sonero del Mundo», nos expresó la alegría de tener una amplia y exitosa trayectoria, que inició hace 50 años, aproximadamente a sus 16 años de edad. «Se puede decir que siempre he estado con mucha alegría, sobre todo porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy siempre envuelto en ello, pienso nada más que en mi música, y eso me hace feliz, el poder llegar a todos los corazones, en todo el mundo» comentó D´León.

Además, puntualizó que en el pasado no hay que ondear, con respecto a un posible arrepentimiento, «Se hizo y ya, Uno no debe estar pensando en los errores, todo el mundo comete errores; hay que seguir adelante, no hay que estar volteando, eso perturba

Otro de los comentarios del también conocido como «El León de la Salsa», fue que él no piensa en los reconocimientos que ha obtenido o los que le faltan. «Uno lo que tiene que pensar es en trabajar, hacer lo mejor para el público (…) Los Show sold out nos da una seguridad de lo que estamos haciendo, hay que seguir en esa tónica, no se cambia lo que está bien».

Sobre la ola de artistas venezolanos que existe, tanto en el país, como al rededor del mundo, Óscar, dijo «Aprovechen esa zafra que hay en estos momentos, en mi querida Venezuela, ojalá que continúe ese moviente para así tenerlos a todos y darle cariño, el pueblo venezolano es muy cariñoso, sabe apreciar el arte, y por consiguiente van a tener mucho éxito, siempre y cuando se prepare».

A Venezuela, D´ León, envío un mensaje, hay que hacer todo lo posible para que Venezuela tenga lo que siempre ha tenido en el mundo, presencia, nuestro país siempre la ha tenido, porque hay muchas cosas que hace eso posible, su música, su arte culinario, su gente que es tan hermosa, nuestra gente. Amigos a cuidar a Venezuela y hacer todo lo que sea posible para reivindicarnos, ante el mundo.

Sin embargo, esto no fue todo lo que nos dijo Óscar de León y es por ello que te dejamos el video de la entrevista, donde nos habla muchas otras cosas, a continuación.

