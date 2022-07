Exclusiva con papás de ‘Chucho’ López: A cuatro años del debut, el primer llamado de América lo recibieron en un taxi

Entornointeligente.com /

GUATEMALA – Antonio de Jesús López inició una nueva aventura en el fútbol a sus 25 años. Después de aceptar jugar con la Selección Nacional de Guatemala en 2020 debido a la ascendencia por parte de su abuelo materno, ahora juega por primera vez en la Liga Nacional con Municipal durante la temporada 2022-2023, tras el paso que tuvo por Club América y Necaxa en la Liga MX.

El fútbol es el deporte predilecto de la familia López Amenábar que actualmente reside en Aguascalientes, México. Marco Antonio López – papá de ‘Chucho’ López – fue jugador de fútbol rápido y representó a México en 1998 y 1999. Alejandro de 28 años – el hijo mayor – práctica fútbol 7; Antonio de Jesús es futbolista profesional y Diego con 21 años también se inclina por este deporte. Por ello, Erika Amenábar – mamá de ‘Chucho’ López – es una fiel seguidora del fútbol y a partir de ahora del balompié guatemalteco.

Desde los cinco años, Jesús López ingresó a la escuela de fútbol del Club América en la Ciudad de México. Después de un par de años, la familia decidió trasladarse a Monterrey y ‘Chucho’ no dejó de practicar el fútbol, de hecho recibió el llamado de las fuerzas básicas de Tigres. Fue a los 13 años en su retorno a la Ciudad de México cuando hace pruebas en el Club América y supera todos los filtros.

Antonio de Jesús López ESPN » Un 25 de abril con 13 años hizo pruebas con América. Pasó todos los filtros y lo registra el profesor Alfredo Tena para quedarse en las fuerzas básicas, hasta que llegó a la Sub-17 con compañeros como Sebastián Córdova y Edson Álvarez, quedando campeones. En la Sub-20 perdieron la final con Chivas, pero recuerdo la final por el gol de anotó ‘Chucho’ «, expresó Erika Amenábar Martínez en entrevista exclusiva con ESPN Digital .

Al pertenecer a la categoría Sub-20, Jesús López comenzó a alternar entrenamientos con el equipo mayor del Club América que en su momento era dirigido por Miguel ‘el Piojo’ Herrera hasta que en 2018 recibió la llamada más esperada. » Íbamos en taxi al cumpleaños de una tía cuando entra una llamada al celular de mi hijo. ‘Chucho’ contestó y solo escuché que dijo: sí profesor. Al colgar, me dijo que lo estaban pidiendo para unirse a la pretemporada del América en 2018 y que tenía que viajar al día siguiente a Estados Unidos «, recordó Erika.

Selecciones Editoriales ¡Golazo! ‘Chucho’ López se estrena en el fútbol guatemalteco con Municipal e inaugura el Apertura 2022 2d ESPN Digital Jonathan Franco: un sueño mundialista que viajó en el taxi del abuelo 1d Rudy Martínez Torres Servín se muestra dolido por goleada en casa y considera que fue ‘accidente’ para Municipal 2d ESPN Digital 2 Relacionado Fue en los partidos de pretemporada y en los entrenamientos como Jesús López se ganó la confianza del técnico Miguel Herrera, hasta que quedó inscrito como jugador profesional del Club América cumpliendo el sueño de sus padres. De hecho, causó lágrimas de alegría en su mamá, Erika Amenábar.

» Todos los días se iba a entrenar. Salía de casa a las 8:00 para tomar el Metro y luego una pecera (bus) para llegar al Club América. Un día me avisó que se iba a regresar en taxi del entrenamiento y me pidió que estuviera toda la familia en la casa. Llegó con maletas, traía un folder y nos dice la noticia que estaba registrado en el primer equipo. Era algo que anhelábamos y él se lo merecía. Nos dijo que tenía el número 23 y que pertenecía al primer equipo. Así empezó el camino con el América «.

Días después, Miguel Herrera lo hizo debutar oficialmente un 22 de julio de 2018 ante Necaxa en el Estadio Victoria . Con ‘Las Águilas’, Jesús López tuvo un total de 58 apariciones entre Liga MX, Copa MX, Liga de Campeones de la Concacaf y partidos amistosos. A inicios de 2022, América decide prestarlo a Necaxa donde jugó 10 partidos y luego da el salto a Guatemala.

La experiencia con Guatemala En febrero de 2020, Jesús López juega con América el partido de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Comunicaciones y a partir de ese momento comenzó el nexo para jugar con Guatemala debido a la ascendencia de su abuelo materno.

» El primero que nos dice del tema fue mi primo Diego (QEPD). Cuando vimos que la Federación de Guatemala habló al Club América y preguntaron por él, le dije que tenía familia allá (Guatemala) y que era para representar a un país haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol. Él dijo luego que sí y nunca le vio un pero, siempre estuvo contento, entregado y pensando en ir para adelante. Lo tomamos bien porque eso permitía que jugará más . Estuvo duro el primer partido ante México, pero nosotros al verlo jugar en la cancha es un sueño y se siente muy bonito verlo con Guatemala, América, Necaxa y ahora con Municipal», comentó Erika Amenábar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesús Chucho López (@jesus__lopez97)

Teniendo la nacionalidad guatemalteca y con la llegada del estratega mexicano Antonio Torres Servín al banquillo de Municipal, se presentó la oportunidad para que Jesús López se vista de rojo y durante la temporada 2022-2023 defienda la camisola de la institución escarlata.

» No es un retroceso, es una oportunidad más. Él lo que necesita son minutos y demostrar lo que es. Estar ahora en Municipal no es un retroceso, él está bien y en Guatemala lo quieren mucho . El año o las temporadas que esté en Guatemala dejará todo en la cancha. Pelea por ganar, triunfar y que todo salga bien. No sabemos que pueda pasar después de Municipal, si se va a la MLS o regresa a la Liga MX, pero donde esté él, estaremos presente de corazón «, concluyó Erika.

Marco Antonio López, padre de ‘Chucho’ López también se mostró contento por la oportunidad que se le abre a su hijo en el fútbol de Guatemala. «Él está muy contento y antes había platicado que quería ir a Guatemala porque lo recibían muy bien. U na vez me comentó que quería estar jugando en Guatemala estando en todas las facultades y no cuando fuera su retiro, pasó esto y ahora me llena de alegría. Fueron palabra sabías que dijo y estamos contentos que esté en Guatemala. Gracias por abrirle las puertas, estamos agradecidos con Guatemala».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com