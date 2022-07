Exclusiva CNN: Gobierno de Biden ofrece a un traficante de armas ruso condenado a cambio de Griner y Whelan

Entornointeligente.com /

Washington (CNN) — Tras meses de debate interno, el gobierno de Biden ha ofrecido intercambiar a Viktor Bout, un traficante de armas ruso convicto que cumple una condena de 25 años de prisión en EE.UU., como parte de un posible acuerdo para asegurar la liberación de dos estadounidenses retenidos por Rusia, Brittney Griner y Paul Whelan , según personas con conocimiento del asunto.

Estas fuentes afirman a CNN que el plan de intercambiar a Bout por Whelan y Griner recibió el respaldo del presidente Joe Biden después de haber estado en discusión desde principios de este año. El apoyo de Biden al intercambio anula la oposición del Departamento de Justicia, que generalmente está en contra de los intercambios de prisioneros.

Brittney Griner se declara culpable en Rusia, dijo que no tenía intención de delinquir «Comunicamos una oferta sustancial que creemos que podría tener éxito en base a un historial de conversaciones con los rusos», dijo un alto funcionario de la administración a CNN este miércoles. «Lo comunicamos hace varias semanas, en junio».

El funcionario se negó a comentar los detalles de la «oferta sustancial». Dijeron que estaba en la «cancha de Rusia ser receptivo a ella, pero al mismo tiempo eso no nos deja pasivos, ya que seguimos comunicando la oferta a niveles muy altos».

«Se necesitan dos para bailar el tango. Comenzamos todas las negociaciones para traer a casa a los estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente con un mal actor en la otra parte. Comenzamos las negociaciones con alguien que ha tomado a un ser humano estadounidense y lo ha tratado como moneda de cambio», dijo el funcionario. «Así que, en cierto modo, no es sorprendente, aunque sea desalentador, cuando esos mismos actores no responden necesariamente de forma directa a nuestras ofertas, no participan de forma constructiva en las negociaciones».

publicidad El gobierno de Biden propuso el intercambio de Viktor Bout (izquierda), un traficante de armas ruso convicto para asegurar la liberación de Brittney Griner (centro) y Paul Whelan (derecha).

Familiares de Whelan, retenido por Rusia por presunto espionaje desde 2018 , y de la estrella del baloncesto Griner, encarcelada en Moscú por posesión de drogas desde febrero, han instado a la Casa Blanca a conseguir su liberación, incluso mediante un intercambio de prisioneros, de ser necesario.

Griner, que se declaró culpable a principios de julio pero dijo que había introducido el cannabis en Rusia sin querer, testificó el miércoles en un tribunal ruso como parte de su juicio en curso por cargos de drogas, por los que se enfrenta a hasta 10 años de prisión. Se entiende que su juicio tendrá que concluir antes de que se cierre un acuerdo, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el proceso judicial ruso y el funcionamiento interno de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Durante meses de discusiones internas entre las agencias estadounidenses, el Departamento de Justicia se opuso a negociar con el intercambio de Bout, dicen personas informadas del asunto. Sin embargo, los funcionarios de Justicia aceptaron finalmente que el intercambio de Bout cuenta con el apoyo de altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, incluido el propio Biden, según las fuentes.

Liberan a Trevor Reed, uno de los estadounidenses detenidos en Rusia, tras un intercambio de presos El Gobierno de EE.UU. ha sido reacio por mucho tiempo a los intercambios de prisioneros, alegando la preocupación de que solo incentivan a los países a detener a los estadounidenses para que puedan ser utilizados como moneda de cambio. Los defensores han cuestionado estas preocupaciones y han argumentado que es más importante que los estadounidenses puedan volver a casa.

Entre los altos funcionarios del gobierno de Biden, la idea de los canjes de prisioneros cobró nuevo impulso a principios de este año tras la exitosa liberación de Trevor Reed , un exmarine que estuvo cautivo en Rusia durante más de dos años. Reed fue intercambiado por Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso que entonces cumplía una condena de 20 años de prisión federal por conspiración en el contrabando de cocaína.

A los funcionarios de Biden les preocupaba que la decisión de intercambiar a Reed por Yaroshenko fuera criticada por los republicanos. En lugar de ello, obtuvo elogios bipartidistas, incluso de un puñado de republicanos que normalmente son fuertes críticos de la administración. Esa recepción, dicen las fuentes, llevó a la administración a reexaminar todas las opciones para sacar a Whelan y Griner de Rusia, incluyendo el posible intercambio de prisioneros.

«Independientemente de la indignidad moral que supone que retengan a personas inocentes e intenten sacarnos a alguien como el Sr. Yaroshenko, que es todo lo contrario, estamos tan comprometidos con traer a nuestra gente a casa que tomaremos esas dolorosas decisiones en determinadas circunstancias», dijo el alto funcionario de la administración a CNN.

«Es la toma de rehenes más audaz que puedas imaginar por parte de un Estado», dice excautivo ante la detención de la basquetbolista de EE.UU., Brittney Griner, en Rusia Asegurar su liberación también daría a la Casa Blanca una victoria política muy necesaria antes de las elecciones intermedias de noviembre, un punto que algunos funcionarios reconocieron discretamente al hablar en privado con CNN. También existe una sensación de urgencia por traer a los dos detenidos a casa, ya que la Casa Blanca se enfrenta a un creciente escrutinio público por parte de las familias de los estadounidenses detenidos ilegalmente en el extranjero.

Biden habló recientemente por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, y con la hermana de Whelan, Elizabeth.

— Esta es una noticia en desarrollo. Brittney Griner

