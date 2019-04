Hóquei em patins: Taça de Portugal – Resultados

Entornointeligente.com / OITAVOS DE FINAL: – Sábado, 06 abr: Jogo 2: Alenquer (II) – Paço de Arcos (I), 5-8 Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Artículo Relacionado Subscrever Jogo 3: Parede (II) – Juventude Viana (I), 4-5 ap Jogo 7: Sanjoanense (II) – Valença (II), 3-1 – Quarta-feira, 10 abr: Jogo 1: Os Tigres (II) – Oliveirense (I), 21:00 Jogo 6: Física (II) – FC Porto (I), 21:00 Jogo 4: Sesimbra (III) – Sporting (I), 21:30 – Sexta-feira, 12 abr: Jogo 8: CACO (II) Benfica (I), 21:00 – Sábado, 13 abr: Jogo 5: Óquei de Barcelos (I) – Riba d´Ave (I), 21:30 QUARTOS DE FINAL: – Sábado, 04 mai: Jogo 9: Vencedor do jogo 8 – Juventude Viana (I) Jogo 10: Vencedor do jogo 4 – Vencedor do jogo 6 Jogo 11: Vencedor do jogo 1 – Sanjoanense (II) Jogo 12: Vencedor do jogo 5 – Paço de Arcos (I) MEIAS-FINAIS: – Sábado, 01 jun: Jogo 13: Vencedor do jogo 9 – Vencedor do jogo 10 Jogo 14: Vencedor do jogo 11 – Vencedor do jogo 12 Final: – Domingo, 02 jun: Jogo 15: Vencedor do jogo 13 – Vencedor do jogo 14.Jose Antonio Oliveros

Leer Más

Entornointeligente.com