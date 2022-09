¡Excelente! Reconocen a Machu Picchu como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022

Entornointeligente.com /

Este importante reconocimiento lo logra por quinto año consecutivo , las ganó en esta categoría en las ediciones 2018, 2019, 2020 y 2021 . El año pasado Machu Picchu obtuvo también la distinción » Atracción turística líder en el mundo » 2021 en la edición global de los World Travel Awards, premios conocidos como los «Óscar del turismo» mundial. Machu Picchu, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y una de las siete nuevas maravillas del planeta, compitió en esta categoría de la edición global de los World Travel Awards 2021 con importantes atractivos mundiales como el Burj Khalifa de Dubái, el Ferrari World Abu Dhabi, el Warner Bros World Abu Dhabi y el IMG Worlds of Adventure (Emiratos Árabes Unidos), el EPIC The Irish Emigration Museum (Irlanda), entre otros. Machu Picchu es nuestro ícono turístico por excelencia, su imponente belleza y mágica energía seducen siempre a los viajeros de todo el mundo. Así lo destaca la prestigiosa revista Forbes que incluyó a la imponente ciudadela inca en una selecta lista de 10 destinos mundiales para un viaje formidable de vacaciones pospandemia en 2022. En un artículo titulado «Los 10 mejores viajes de vacaciones post covid para el 2022», escrito por su colaborador Larry Olmsted y publicado el 1 de octubre del 2021 en su sección Estilo de Vida, la revista Forbes destaca como destino ideal a Machu Picchu, resaltando su impresionante y enigmática arquitectura edificada sobre una montaña con grandes bloques de piedra que cautiva a los visitantes. Hace un año Machu Picchu logró también otro galardón que lo posiciona como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo que va a la vanguardia en el tema de sostenibilidad ambiental y en la lucha contra los efectos del cambio climático. El 2 de setiembre de 2021 las autoridades peruanas recibieron el certificado que reconoce al Santuario Histórico de Machu Picchu como destino Carbono Neutral , el primero que se otorga a un destino turístico en el mundo. Un logro alcanzado gracias al trabajo articulado entre la sociedad civil local y los sectores público y privado, cuyo eje principal es la conservación del patrimonio natural y cultural de esta zona. Mejor destino cultural y culinario La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) destacó la importancia de este premio, en la versión regional de los World Travel Awards, conocido también como los Óscar del turismo mundial. Pero este no fue el único reconocimiento que recibió el Perú, también fue galardonado como el mejor destino cultural de Sudamérica y mejor destino culinario 2022 de la región. Promperú recordó que Perú obtuvo un total de veinte nominaciones en la presente edición regional; entre las que destacan destino líder en turismo de aventura, de cruceros, de avistamiento de ballenas, entre otras. Los World Travel Awards, conocidos como los premios Óscar del Turismo, distinguen anualmente a los destinos turísticos que han marcado la excelencia en el último año y que son considerados un referente mundial en la industria del turismo. Los premios WTA – que se celebran desde 1993 – sirven para distinguir y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria mundial de viajes y turismo. La marca es reconocida como el mejor sello distintivo de excelencia en el rubro y sus galardones son considerados como los ‘Oscar del Turismo’ por el diario Wall Street Journal. A la ceremonia asistieron los principales responsables de la toma de decisiones en el sector turístico, así como también importantes medios comerciales y de consumo. Más en Andina: Destino amazónico soñado: descubre mágicos atractivos de San Martín en su 116 cumpleaños https://t.co/Ggb3boeLwE a través de @Agencia_Andina

