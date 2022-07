Excavaciones y luminol: buscan a turista norteamericana extraviada en el 2018 en Cusco

Entornointeligente.com /

Las diligencias con orden judicial se cumplieron ayer en el distrito de Písac, ubicado a una hora de la ciudad del Cusco. Las autoridades que investigan el caso desde diciembre del 2018 se desplazaron como parte de las diligencias enfocadas en el lugar. El jefe de la Divincri, coronel PNP Julio César Becerra Cámara, informó a la Agencia Andina que se solicitó la autorización del Ministerio de Cultura al ser un sitio patrimonial; acudieron con el reactivo, maquinaria pesada, perros que rastren restos óseos, detectores de metal, pero el resultado fue negativo. Familiares participaron en estas diligencias, quienes no desisten en ubicar a Valpeoz en Písac o el Valle Sagrado, donde desapareció Carla, de 35 años, el 12 de diciembre del 2018. La mujer, con discapacidad visual, llegó para conocer los atractivos turísticos del Cusco, entre ellos los de Písac, y probablemente por el turismo místico. Una cámara de vigilancia registró su paso por una calle que se dirige al mercado artesanal y que antes estuvo en la plaza de Armas. Ese registro es el único que mantiene el Ministerio Público en las investigaciones y pese a la búsqueda de testimonios hasta por su propio padre, Carlos Valpeoz, no se ha podido localizarla. «Las investigaciones y búsqueda continúan, por muy pequeño que sea el detalle de una pista, nosotros no lo desechamos, seguimos en esta tarea», dijo Becerra. En el Cusco, en especial en el Valle Sagrado, se han reportado otras desapariciones. El 2 de enero del 2018 se perdió el rastro de la turista ecuatoriana-española Nathaly Salazar (28), quien acudió a Moray para hacer deporte de aventura ( zip line ). Tras un incidente que involucró a dos lugareños, la visitante está no habida. Recientemente, desapareció Roberto Fedele (30) en la provincia de Urubamba, quien se dirigía el 4 de julio a la laguna de Juchuycocha, ubicada al pie del nevado Chicón. La Policía Nacional continúa con su búsqueda. Más en Andina: Segundo caso de viruela del mono registrado en Cusco sería autóctono, confirmó el gerente regional de Salud, Javier Ramírez Escobar https://t.co/WSChCjSOyi pic.twitter.com/E4LC9EPjXs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 (FIN) PHS/JOT JRA Publicado: 21/7/2022 Noticias Relacionadas Analizan si restos hallados en Cusco pertenecen a turista desaparecida Padre de turista desaparecida en Cusco se suma a búsqueda de joven Policía efectuará nueva exploración en busca de turista desaparecida en Cusco

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com