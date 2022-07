Exasesores de Miguel Ángel Aguilera, acusado de vinculaciones con el narcotráfico, encuentran cobijo en la presidenta del PS, Paulina Vodanovic

Entornointeligente.com /

El 24 de junio pasado, el Partido Socialista conmemoró los 47 años de la desaparición de la Dirección Clandestina. En medio del homenaje, encabezado por la presidenta, Paulina Vodanovic, junto a la vicepresidenta, Fanny Pollarolo y otros dirigentes, aparecieron varios colaboradores del exalcalde de San Ramón, actualmente procesado por enriquecimiento ilícito y vinculaciones con el narcotráfico, Miguel Ángel Aguilera. Estos personajes del ‘aguilerismo’ hoy son parte del círculo de asesores de la actual presidencia del partido. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El pasado sábado 24 de junio se conmemoró el 47 aniversario de la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista. Dirigentes, militantes y simpatizantes se reunieron en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General. Frente al monumento se instalaron dos pendones con los rostros de los exdirigentes, una corona de flores roja y blanca del partido, la bandera chilena y la del PS, más un pequeño estrado. Los asistentes, instalados en las hileras de sillas bajo un tímido sol de invierno, quedaron sorprendidos al ver aparecer poco a poco a ciertos personajes que se instalaron muy campantes a participar del homenaje. Se trata de un grupo de militantes que hasta hace poco figuraba como asesores y funcionarios del ex alcalde de San Ramón, actualmente procesado por enriquecimiento ilícito y vinculaciones con narcotraficantes, Miguel Ángel Aguilera.

Una de ellas es Marcela Espinoza Silva, egresada de derecho, militante desde 2006, exvicepresidenta de la mujer por la dirección regional de Valparaíso. Espinoza fue contratada en San Ramón en 2018 y trabajó con Aguilera hasta el último día de su mandato. Hoy ejerce como jefa de gabinete de la presidenta del PS Paulina Vodanovic.

También «apareció» el asesor político, el abogado Roberto Ávila —cercano al padre de la presidenta del PS, Hernán Vodanovic—. Roberto Ávila fue nada menos que el abogado defensor de Miguel Ángel Aguilera.

Durante el proceso, el ex alcalde se defendía abiertamente en los medios de comunicación. Detrás de esa estrategia estaba su asesor de comunicaciones otro «aparecido»: Ricardo Peña, quien curiosamente hoy también es parte del círculo más cercano de Paulina Vodanovic.

Peña, además asesora a municipios como La Granja y Estación Central, entre otros. Al círculo de Vodanovic llegó a través del ex concejal de La Granja Juan Valdés, contratado a honorarios durante la alcaldía de Aguilera en San Ramón y asesor en materia de Salud del alcalde de Independencia Gonzalo Durán. Entreparéntesis: la esposa de Durán, la actual subsecretaria de la Presidencia Valeska Naranjo, según investigación de Ciper, contaba con un contrato a honorarios para prestar servicios al Departamento de Administración de Salud de la Municipalidad de La Granja (DASM) al mismo tiempo que estaba «boleteando» por su despliegue en la campaña del entonces candidato Gabriel Boric. Por estos días Valdés es la mano derecha de Eduardo Bermúdez, hoy vicepresidente del PS y ex jefe de gabinete, adivine de quién: del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera.

También reapareció ese sábado, Natalia Rodríguez, funcionaria de Aguilera en San Ramón y una de las principales aportantes financieras en la frustrada última campaña del exalcalde.

¿El retorno del aguilerismo? Durante el homenaje, la principal oradora fue la presidenta Paulina Vodanovic quien señaló: «Estamos inspirados por la Dirección Clandestina de nuestro partido y me parece muy importante recordarlos en términos humanos. Desde la unidad que propiciaron, estando en condiciones adversas, ésta no solo fue acción y discurso, sino que la unidad se hizo posible haciéndola carne y entendiendo que todo se construye sobre otros. Debemos cambiar nuestras pequeñas conductas y esa es la forma en que nuestras y nuestros mártires vivan en Chile».

Paulina Vodanovic se alzó, en las últimas elecciones del PS, como un nombre nuevo y limpio, pero al analizar a sus asesores a muchos les quedó un gustillo amargo y más que nada les quedó claro que la sombra de lo peor del PS: el «aguilerismo» estaba no solo reapareciendo, sino que se mantiene vivo e instalado en la cúpula socialista.

